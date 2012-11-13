درباره قرارداد تسلیحاتی عراق بار دیگر با روسیه گفتگو خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، علی الدباغ گفت: دولت عراق تاکنون هیچ توافقی را برای خرید تسلیحات از روسیه امضا نکرده اما پروسه مذاکرات درباره خرید تسلیحات مورد نیازعراق از روسیه در جریان است.

این اظهارات در حالی است که بیستم آبان‌ماه علی الموسوی مشاور اطلاع رسانی نخست وزیر عراق از لغو قرارداد 4 میلیارد و 200 میلیون دلاری خرید سلاح با روسیه خبر داد.



وی با اعلام این خبر افزود: این اقدام در پی شبهه فسادی که در مورد این قرارداد ایجاد شده بود صورت گرفت و قرار است این قرارداد به صورت کامل بازنگری شود.

گرچه این خبر بلافاصله از سوی "سعدون الدلیمی" سرپرست وزارت دفاع عراق تکذیب شد اما به نظر می رسد لغو این قرار داد را می توان در چارچوب رقابت آمریکا بعنوان اولین صادر کننده تسلیحات و روسیه به عنوان دومین کشور صادر کننده اسلحه مورد ارزیابی قرار داد.

دباغ در این باره اضافه کرد: شورای امنیت ملی عراق روز یکشنبه تصمیم گرفت تا گفتگوهای جامع و مجددی با مسکو صورت دهد و در این باره به کمیته جدیدی که وظیفه این کار را بر عهده دارد، دستوراتی داده است.

دباغ در عین حال تصریح کرد: گفتگوهای مجدد با روسیه می تواند پایانی بر گمانه زنی ها درباره احتمال وجود فساد در این قرار داد باشد.

قرارداد تسلیحات عراق و روسیه شامل 30 بالگرد MI-28 و 24 سیستم موشک زمین به هوا از نوع "پنتسیرs1" بوده است.