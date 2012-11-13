"ماریو بالوتلی" در آستانه جدایی از منچسترسیتی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماریو بالوتلی" 22 ساله بامداد یکشنبه در بار "پاناسی" در منطقه "آلدرلی اج" مشاهده شد و به همین خاطر بازی با تاتنهام را از روی سکوهای ورزشگاه به نظاره نشست.

خروج بالوتلی از من سیتی بدین معنی است که "روبرتو مانچینی" می تواند با انعقاد قراردادی به ارزش 45 میلیون پوند "رادامال فالکائو"، مهاجم کلمبیایی آتلتیکو مادرید، را به خدمت بگیرد.

یک شاهد عینی به سان گفت: بالوتلی با یک محافظ خیلی درشت هیکل وارد بار پاناسی شد و لباس مناسب حضور در بار هم بر تن نداشت. برای من جای بسی تعجب داشت که او در آستانه بازی با بی پروایی در بار حضور پیدا کرده است صرفنظر از اینکه قرار بود بازی کند یا نه.

"ماریو بالوتلی" مورد توجه تیم‌های اینتر و میلان قرار دارد و اکنون باید دید سرانجام پسر بد سیتی به کجا می انجامد. اکنون مسئولان من سیتی برای خرید فالکائو اقدام خواهند کرد هرچند که چلسی هم خواهان جذب این مهاجم است.