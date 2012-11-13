بارش اولین برف پائیزی در اردبیل/ وقوع یخبندان طی دو روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال ورود سامانه سرد و بارش زا و افت 18 درجه ای دما طی دو روز گذشته از بامداد امروز بارش برف در ارتفاعات و برخی از شهرهای استان آغاز و به طبیعت چهره زمستانی بخشید.

بارش برف بیشتر در مناطق مرکزی استان بوده و شهرهای اردبیل، مشگین شهر، کوثر، هیر، سرعین و... بویژه ارتفاعات و مناطق کوهستانی را بیش از سایر مناطق سفیدپوش کرده است.

بارشها تا شامگاه دیروز با وجود سردی هوا به صورت باران بود و مناطق شهری و کوهستانی بارشهای خوبی را در پی داشت، این بارشها طی ساعات اولیه روز سه شنبه و با کاهش دمای تا 3- درجه به صورت برف ادامه یافت.

پیش از این نیز اداره هواشناسی استان اردبیل پیش بینی کرده بود از سه‌شنبه دمای هوا به صورت محسوس بین 10 تا 18 درجه سلسیوس کاهش یافته و اولین بارش برف پاییزه ارتفاعات و نواحی کوهستانی شهرستان‌های گرمی، مشگین‌شهر، اردبیل، نمین، سرعین، نیر و خلخال را سفیدپوش خواهد کرد.

برهمین اساس به سبب بارش شدید در برخی نقاط استان بویژه در نواحی منتهی به استان گیلان، شهرستانهای واقع در دامنه کوه سبلان و مناطق جنوبی استان شاهد آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌ها بود.

در عین حال اداره کل هواشناسی استان اردبیل امروز با صدور اطلاعیه ای نسبت به یخبندان مراکز نگهداری مواد غذایی، انبارها و گلخانه‌ها در این استان هشدار داد.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی این سازمان در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش شدید هوا یادآور شد: با خروج این سامانه از روز چهارشنبه، یخبندان در مناطق جنوبی و مرکزی استان رخ خواهد داد.

علی دولتی مهر اضافه کرد: اولین بارش برف پاییزه در ارتفاعات، گردنه ها و نواحی کوهستــــانی استان امروز صبح سبب اختلال در تردد وسایط نقلیه شده که این روند هم اکنون به حالت عادی بازگشته است.

وی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای کارشناسی این سازمان، به دلیل وقوع یخبندان طی دو روز آینده خسارت ناشی از آن را به خصوص در بخش مراکز نگهداری موادغذایی، انبارها و گلخانه ها کاهش دهند.