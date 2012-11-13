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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

ماموستا حسین زاده:

کانون خانواده ایرانی باعث رشد معنویات اسلامی در جامعه می شود

کانون خانواده ایرانی باعث رشد معنویات اسلامی در جامعه می شود

سقز - خبرگزاری مهر: امام جمعه سقز با اشاره به اینکه کانون خانواده ایرانی به عنوان مرکز اصلی نیل به خوبی ها است، گفت: باید از این موقعیت برای رشد معنویات اسلامی در جامعه استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن حسین زاده شامگاه دوشنبه در همایش "توانمندی حقیقی خانواده در گرو نیل به معنویات جامعه" که به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) و فرمانداری شهرستان سقز برگزار شد، اظهار داشت: کانون خانواده ایرانی باعث رشد معنویات اسلامی در جامعه می شود.

وی افزود: در قرآن کریم 10 بار به مساوی بودن صفات زن و مرد مسلمان اشاره شده که این نشان از توجه دین اسلام به زن مسلمان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان نیز در این همایش با بیان اینکه خانواده به عنوان کوچکترین نهاد می تواند در ایجاد جامعه سالم تاثیر گذار باشد، بیان کرد: این نهاد توانسته است در راستای برنامه های موفق برای خانواده های تحت پوشش اقدامات مناسبی انجام دهد.

قنبر موسی نژاد یادآور شد: ادارات کمیته امداد در شهرستان ها در اجرای شعار سال برای 9 هزار و 600 نفر در راستای شکوفا کردن خانواده های تحت پوشش موفق عمل کرده است.

در ادامه این همایش رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سقز با ارائه آماری از خدمات صورت گرفته برای خانواده های تحت پوشش که بیشتر از پنج هزارو 750 خانوار هستند، گفت: از سوی این نهاد مقدس در این شهرستان برای توانمند کردن خانواده ها در زمینه های مختلف دینی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قدم های مثبتی برداشته شده که نتیجه آن بسیار ارزشمند است.

گفتنی است در پایان این همایش با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از پنج خانواده موفق تحت پوشش نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سقز تجلیل شد.

کد مطلب 1742471

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