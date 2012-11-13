شیوه تشخیصی نوین سرطان پوست/ بی نیازی از نمونه برداری

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان مرکز فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی این دانشگاه از فناوری توموگرافی اوپتیکی منسجم (OCT) استفاده کرده و دریافتند این شیوه می تواند دیدی را از زیر پوست ارائه کند در حالی که بررسی های پیشین فقط از طریق نمونه برداری می توانست وجود سرطان پوست را مشخص کند.

در حال حاضر از فناوری (OCT) در چشم پزشکی برای بررسی شبکیه و همچنین در زمینه پوست استفاده می شود اگرچه این شیوه تا کنون نتوانسته بود پیشرفت سرطانهای پوست را تشخیص دهد.

محققان وین با دانش پژوهان دانشگاه لودیگ – ماکسیمیلیان در مونیخ برای بهبود این فناوری همکاری کردند تا به نگاه عمیق تری به بافت پوست برسند.

این نخستین بار است که چنین شیوه تشخیصی دقیقی از عروق سرطان پوست ارائه می شود.

وی افزود: این فناوری نوین می تواند چگونگی تغذیه شدن سرطان پوست را نشان و همچنین مقدمه و پیش درآمد سرطان پوست تشخیص داده که می تواند بیماران را از نمونه برداری های دردناک نجات دهد.

محققان امیدوارند بتوانند اسکنی را ارائه کنند که از طریق آن متخصصان پوست بتوانند سرطانهای پوست و زمینه سازهای آن در کل بدن را تشخیص داده و آن را سریع درمان کنند.

نتایج اولیه این تحقیقات در نشریه Biomedical Optics Express منتشر شده است.