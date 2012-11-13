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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

کمره ای خبر داد:

شهرداری شهریار در ترویج کتابخوانی پیشرو است

شهرداری شهریار در ترویج کتابخوانی پیشرو است

شهریار - حبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی شهرداری شهریار از اهتمام ویژه شهرداری در ارتقای سطح فرهنگ این شهر خبر داد و گفت: این سازمان در ترویج کتابخوانی پیشرو است.

علی کمره ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از فعالان نمونه و تلاشگران حوزه کتاب و کتابخوانی استان تهران در سال 91 تجلیل شد که در این بین شهردار شهریار نیز از سوی استاندار تهران مورد تقدیر قرار گرفت.

وی ادامه داد: در مراسمی که با حضور تمدن استاندار تهران، مبتکرسرابی مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان تهران، فرمانداران، شهرداران و جمعی از فرهیختگان فرهنگی و سایر مسئولین استان تهران برگزار شد، از سعید حسینی شهردار شهریار به دلیل اهتمام ویژه در توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، با اهدای لوح، تقدیر بعمل آمد.

این مسئول بیان کرد: شهرداری شهریار با انجام اقدامات فرهنگی متنوع، همواره درصدد افزایش سرانه مطالعه در شهریار و انس هرچه بیشتر جمعیت جوان این منطقه با فرهنگ کتابخوانی بوده است.

کمره ای افزود: تبلیغ و ترویج اهدای کتاب به کتابخانه ها، تجلیل از اعضای فعال کتابخانه ها، تقدیر از خیران و اهداکنندگان کتاب و منابع به کتابخانه ها، توجه به استانداردهای موجود در راه اندازی و ایجاد کتابخانه‌های عمومی در سطح شهر و مجهز کردن آنها به کتابهای جدید و به روز، ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدارس جهت بازدید دانش آموزان از کتابخانه‌ها و... از جمله فعالیتهای شهرداری شهریار در جهت بهبود وضعیت کتابخانه های عمومی است که که نقش موثری در ارتقای خدمات فرهنگی در سطح شهر داشته است.

کد مطلب 1742480

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