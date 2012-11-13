820 مداح در خراسان شمالی شناسنامه دار شدند

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح ساماندهی مداحان و فعالیت کانون مداحان در خراسان شمالی گفت: تاکنون برای 820 مداح استان که در این کانون ثبت نام کرده بودند، شناسنامه و کارت مداحی صادر شده است.

وی با بیان اینکه تعداد کل مداحان شناسایی شده در خراسان شمالی 914 نفر هستند، افزود: از این تعداد 521 مداح برادر و 393 مداح نیز خواهر هستند.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا از کل مداحان استان 556 مداح در مناطق شهری و 358 مداح نیز در روستاهای خراسان شمالی مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به برگزاری کلاس های تخصصی مداحان با حضور مداحان و استادان صاحب سبک کشور در خراسان شمالی، اظهار داشت: در این دوره ها مسائلی نظیر بررسی مداحی از منظر اسلام، اهل بیت و روایت، شناخت ابعاد شخصیتی، شهامت، شجاعت و فضائل اخلاقی اهل بیت(ع)، آسیب شناسی مبالغه و خرافه در مداحی و ... به مداحان آموزش داده می شود.

حجت الاسلام روحانی نیا تصریح کرد: پس از اجرای این دوره های آموزشی برای مداحان استان، آزمون مداحی برگزار می شود و بر اساس نتایج حاصله در این آزمون ها، مداحان سطح بندی شده و کارت شناسایی با چهار پیشوند ستایشگر، پیرغلام، ذاکر و مبتدی برای آنها صادر می شود.

وی افزود: علاوه بر نتایج آزمون و توانمندی مداحان، کارت ستایشگر برای مداحانی که دارای رتبه استاد تمام هستند، پیرغلام برای مداحان دارای سن بیشتر از 60 سال، ذاکر برای مداحان کمتر از 60 سال و مبتدی نیز برای مداحانی که سال های نخست کار خود را در این حوزه می گذرانند،‌صادر می شود.