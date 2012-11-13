  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

حجت الاسلام روحانی نیا:

820 مداح در خراسان شمالی شناسنامه دار شدند

820 مداح در خراسان شمالی شناسنامه دار شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: 820 مداح در خراسان شمالی شناسنامه مداحی گرفتند.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح ساماندهی مداحان و فعالیت کانون مداحان در خراسان شمالی گفت: تاکنون برای 820 مداح استان که در این کانون ثبت نام کرده بودند، شناسنامه و کارت مداحی صادر شده است.

وی با بیان اینکه تعداد کل مداحان شناسایی شده در خراسان شمالی 914 نفر هستند، افزود: از این تعداد 521 مداح برادر و 393 مداح نیز خواهر هستند.

به گفته حجت الاسلام روحانی نیا از کل مداحان استان 556 مداح در مناطق شهری و 358 مداح نیز در روستاهای خراسان شمالی مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به برگزاری کلاس های تخصصی مداحان با حضور مداحان و استادان صاحب سبک کشور در خراسان شمالی، اظهار داشت: در این دوره ها مسائلی نظیر بررسی مداحی از منظر اسلام، اهل بیت و روایت، شناخت ابعاد شخصیتی، شهامت، شجاعت و فضائل اخلاقی اهل بیت(ع)، آسیب شناسی مبالغه و خرافه در مداحی و ... به مداحان آموزش داده می شود.

حجت الاسلام روحانی نیا تصریح کرد: پس از اجرای این دوره های آموزشی برای مداحان استان، آزمون مداحی برگزار می شود و بر اساس نتایج حاصله در این آزمون ها، مداحان سطح بندی شده  و کارت شناسایی با چهار پیشوند ستایشگر، پیرغلام، ذاکر و مبتدی برای آنها صادر می شود.

وی افزود: علاوه بر نتایج آزمون و توانمندی مداحان، کارت ستایشگر برای مداحانی که دارای رتبه استاد تمام هستند، پیرغلام برای مداحان دارای سن بیشتر از 60 سال، ذاکر برای مداحان کمتر از 60 سال و مبتدی نیز برای مداحانی که سال های نخست کار خود را در این حوزه می گذرانند،‌صادر می شود.

کد مطلب 1742481

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها