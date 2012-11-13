به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هیوگ تیلور محقق دانشگاه پزشکی ییل در مطالعه ای تاثیر پرتوهای تلفن همراه را بر زنان باردار مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: در این بررسی موش های بارداری را در یک قفس قرار داده و یک تلفن همراه را نیز در بالای این قفس گذاشتیم. این تلفن همراه در قفس نیمی از موش ها روشن و در قفس نیمی دیگر خاموش بود و از این رو هیچگونه سیگنالی از خود متساطع نمی کرد.

محققان می گویند پس از آنکه نوزاد موش ها متولد و بزرگ شد، رفتار آنها را بررسی کردیم.

موش هایی که مادرشان در معرض تلفن همراه روشن قرار داشت، فعال تر بودند، حافظه شان اندکی کاهش یافته بود تحرک زیادی داشتند و مراقب دنیای اطرافشان نبودند.

این تحقیق از زمینه بیولوژیکی خبر می دهد که حاکی از تاثیر تلفن همراه بر بارداری است.

کارشناسان به زنان باردار توصیه می کنند تلفن همراه را از بدن خود دور نگه دارند.

بخش سرطان سازمان بهداشت جهانی در سال 2011 اعلام کرد تلفن همراه می تواند موجب بروز سرطان شده و خواهان انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه شد.