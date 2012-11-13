به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امین زاده مدیر فرهنگی هنری منطقه پنج در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره "فیلمسازان بی‌پول و پله" با اهداف ایجاد انگیزه در بین جوانان، بیان مفاهیم و آموزه‌های فرهنگی در قالب هنر، استفاده مناسب و خلاقانه از ابزار و ظرفیت‌های موجود و همینطور فراهم کردن بستری مناسب جهت شکوفاسازی استعدادها و حمایت و پشتیبانی از جوانان با همت فرهنگسرای معرفت برگزار کردیم.

رییس فرهنگسرای فردوس در ادامه تصریح کرد: از آنجایی ‌که سینما و فیلمسازی به عنوان هنر هفتم از محبوب‌ترین و تاثیرگذارترین ابزارهای هنری به شمار می‌آید و با توجه به وضعیت اسفبار اخلاق در سینمای کنونی جهان و توزیع گسترده فیلم‌های غیراخلاقی، بر پایه ترویج رذایل اخلاقی که بار رویکردی خاص، فضایل اخلاقی را از جامعه و زندگی‌ها حذف کرده است، در صدد آن بر آمدیم تا در راستای سیاست‌های سازمانی در یک روش ایجابی برای سمت و سو دادن جوانان علاقه‌مند و مستعد فیلمساز به سوی سینمای متعهد و ارزشی گام برداریم.

امین زاده تاکید کرد: بخش عمده‌ای از تهاجم فرهنگی با استفاده از ظرفیت سینما به دنبال نابودی فرهنگ اسلامی و بی‌هویت کردن جوانان ما است. از این رو ما می‌خواهیم با آشنا کردن جوانان علاقه‌مند، فرهنگ دوست، هنرمند و با استعداد به آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی سینمای جهان و هدایت آنها به سمت سینمای معناگرای مفهومی، رسوم فرهنگی، فضایل اخلاقی و تقویت ارزش‌ها به مقابله با این تهدید اقدام کنیم به طوری که جوانان نقش سرباز فرهنگی، وظیفه صیانت از فرهنگ و هویت خود را برعهده گیرند.

مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه 5 ضمن اشاره به شرکت‌ کنندگان و برگزیدگان جشنواره "فیلمسازان بی پول و پله" گفت: پس از فراخوانی که از سوی دبیرخانه این جشنواره بیش از 130 اثر از بیش از 10 استان کشور به دبیرخانه جشنواره فرستاده شد که از بین آثار رسیده 21 کار پذیرفته و به مرحله دوم راه پیدا کرد. از بین این آثار هم 3 اثر به عنوان اثار برگزیده و 3 اثر به عنوان آثار شایسته تقدیر برگزیده می‌شوند که در روز اختتامیه از سازندگان آن تقدیر به عمل می‌آید و طبق اعلام جشنواره به برگزیدگان اول، دوم و سوم به ترتیب جوایز نقدی هفت، پنج و سه میلیون ریالی اهداء خواهد شد و سه اثر شایسته تقدیر هم هرکدام علاوه بر لوح تقدیر مبلغ یک میلیون ریال دریافت خواهند کرد.

ناصر امین زاده در پایان با تقدیر از همکاری صمیمانه فرهنگسرای فردوس و معرفت در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره تاکید کرد: به فضل الهی همکاری و هماهنگی پرسنل زحمتکش فرهنگسرای معرفت با مدیریت جعفر توکلی باعث شد تا این جشنواره با استقبال چشمگیر مخاطبان برگزار شود و برگزارکنندگان این جشنواره را مترصد برگزاری با شکوه‌تر دوره بعدی این جشنواره کند.

لازم به ذکر است که اختتامیه نخستین جشنواره فیلمسازان "بی پول و پله" ساعت 17 روز پنج شنبه 25 آبان در سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای فردوس به نشانی فلکه دوم صادقیه‌، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات‌، فرهنگسرای ‌فردوس برگزار خواهد شد.