  1. هنر
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

پنجشنبه این هفته/

"فیلمسازان بی‌پول و پله"جایزه دریافت می‌کنند

"فیلمسازان بی‌پول و پله"جایزه دریافت می‌کنند

نخستین جشنواره "فیلمسازان بی‌پول و پله" که از سوی فرهنگسرای معرفت برای فیلمسازان جوان و مستعد برگزار شده بود روز پنج شنبه 25 آبان ماه به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امین زاده مدیر فرهنگی هنری منطقه پنج در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره "فیلمسازان بی‌پول و پله" با اهداف ایجاد انگیزه در بین جوانان، بیان مفاهیم و آموزه‌های فرهنگی در قالب هنر، استفاده مناسب و خلاقانه از ابزار و ظرفیت‌های موجود و همینطور فراهم کردن بستری مناسب جهت شکوفاسازی استعدادها و حمایت و پشتیبانی از جوانان با همت فرهنگسرای معرفت برگزار کردیم.

رییس فرهنگسرای فردوس در ادامه تصریح کرد: از آنجایی ‌که سینما و فیلمسازی به عنوان هنر هفتم از محبوب‌ترین و تاثیرگذارترین ابزارهای هنری به شمار می‌آید و با توجه به وضعیت اسفبار اخلاق در سینمای کنونی جهان و توزیع گسترده فیلم‌های غیراخلاقی، بر پایه ترویج رذایل اخلاقی که بار رویکردی خاص، فضایل اخلاقی را از جامعه و زندگی‌ها حذف کرده است، در صدد آن بر آمدیم تا در راستای سیاست‌های سازمانی در یک روش ایجابی برای سمت و سو دادن جوانان علاقه‌مند و مستعد فیلمساز به سوی سینمای متعهد و ارزشی گام برداریم.

امین زاده تاکید کرد: بخش عمده‌ای از تهاجم فرهنگی با استفاده از ظرفیت سینما به دنبال نابودی فرهنگ اسلامی و بی‌هویت کردن جوانان ما است. از این رو ما می‌خواهیم با آشنا کردن جوانان علاقه‌مند، فرهنگ دوست، هنرمند و با استعداد به آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی سینمای جهان و هدایت آنها به سمت سینمای معناگرای مفهومی، رسوم فرهنگی، فضایل اخلاقی و تقویت ارزش‌ها به مقابله با این تهدید اقدام کنیم به طوری که جوانان نقش سرباز فرهنگی، وظیفه صیانت از فرهنگ و هویت خود را برعهده گیرند.

مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه 5 ضمن اشاره به شرکت‌ کنندگان و برگزیدگان جشنواره "فیلمسازان بی پول و پله" گفت: پس از فراخوانی که از سوی دبیرخانه این جشنواره بیش از 130 اثر از بیش از 10 استان کشور به دبیرخانه جشنواره فرستاده شد که از بین آثار رسیده 21 کار پذیرفته و به مرحله دوم راه پیدا کرد. از بین این آثار هم 3 اثر به عنوان اثار برگزیده و 3 اثر به عنوان آثار شایسته تقدیر برگزیده می‌شوند که در روز اختتامیه از سازندگان آن تقدیر به عمل می‌آید و طبق اعلام جشنواره به برگزیدگان اول، دوم و سوم به ترتیب جوایز نقدی هفت، پنج و سه میلیون ریالی اهداء خواهد شد و سه اثر شایسته تقدیر هم هرکدام علاوه بر لوح تقدیر مبلغ یک میلیون ریال دریافت خواهند کرد.

ناصر امین زاده در پایان با تقدیر از همکاری صمیمانه فرهنگسرای فردوس و معرفت در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره تاکید کرد: به فضل الهی همکاری  و هماهنگی پرسنل زحمتکش فرهنگسرای معرفت با مدیریت جعفر توکلی باعث شد تا این جشنواره با استقبال چشمگیر مخاطبان برگزار شود و برگزارکنندگان این جشنواره را مترصد برگزاری با شکوه‌تر دوره بعدی این جشنواره کند.

لازم به ذکر است که اختتامیه نخستین جشنواره فیلمسازان "بی پول و پله" ساعت 17 روز پنج شنبه 25 آبان در سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای فردوس به نشانی فلکه دوم صادقیه‌، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات‌، فرهنگسرای ‌فردوس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1742495

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