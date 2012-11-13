پیشنهاد سرمربیگری اوکراین به "شوچنکو" ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "شوچنکو"ی 36 ساله پس از پایان رقابت‌های یورو 2012 از دنیای فوتبال کناره گیری کرد و گفت علاقمند است تا وارد عرصه سیاست شود. مسئولان فدراسیون فوتبال اوکراین می خواهند مهاجم پیشین تیم‌های میلان و چلسی را جایگزین "اولگ بلوخین" کنند که به دینامو کی‌یف پیوسته است.

در اطلاعیه ای که بر روی سایت فدراسیون فوتبال اوکراین قرار گرفته، آمده است: "آناتولی کونکوف" در نظر دارد هدایت تیم فوتبال اوکراین را به "آندری شوچنکو" بسپارد. شوچنکو با 56 گل در 111 بازی به عنوان برترین گلزن تاریخ فوتبال اوکراین است ضمن اینکه 56 بار هم بازوبند کاپیتانی این تیم را بر بازو داشته است.