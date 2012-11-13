حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوارغزه/بیانیه گروه های مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز در چندین نوبت مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کردند.

اردوگاه النصیرات در مرکز غزه و پایگاه بدر وابسته به گردان های قسام در جنوب غزه از جمله مناطقی هستند که هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. این حملات تلفاتی در بر نداشتند.

حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه از چند روز پیش آغاز شده است که بر اثر آن تاکنون 6 فلسطینی شهید و ده ها تن زخمی شده اند.

از سوی دیگر المنار گزارش داد که گروه های فلسطینی شب گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کردند در صورتی که حملات رژیم اسرائیل به نوارغزه متوقف شود آمادگی آتش بس را خواهند داشت.

سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش حماس با قرائت این بیانیه اعلام کرد: مقاومت در برابر اشغالگری و تجاوز حق ملت فلسطین است و در صورت توقف تجاوزات اسرائیل به نوارغزه پاسخ انتقام جویانه مقاومت فلسطین نیز متوقف خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: مسئولیت کامل کشتار ملت فلسطین و پیامدهای آن بر عهده اشغالگران اسرائیلی است.