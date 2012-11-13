افتتاح فاز اول آزادراه همت به کرج/ افزایش 4 خط به آزادراه کرج

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در مراسم افتتاح فاز اول آزاد راه شهید همت به کرج اظهار داشت: در کشور پروژه های بزرگی در دست اجراست که شمال را به جنوب و شرق را به غرب متصل می کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر 3200 کیلومتر آزادراه در دست ساخت است، گفت: متوسط افتتاح در دولت های قبل بیش از 300 کیلومتر نبوده است و الان به اندازه یک دهه افتتاح در کشور انجام شده است.



وی با اشاره به احداث آزادراهها در کشور گفت: آزاد راه پل زال- اندیمشک، ساوه- همدان، حرم تا حرم، تبریز – ارومیه، زنجان- تبریز، کنارگذر شمالی پردیس ، کنار گذر غربی و شرقی اصفهان، اصفهان – شیراز از پروژه هایی هستند که چهار گوشه ایران را به یکدیگر متصل می کنند.



نیکزاد افزود: پروژه آزادراه کنارگذر 72.2 کیلومتری مشهد و ساوه به همدان که در کریدور غرب به شرق واقع است، هم از دیگر پروژه های وزارت راه و شهرسازی است.



وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بهره برداری از 6 کیلومتر از آزادراه همت گفت: آزاد راه تهران – کرج پرترافیک ترین محور موجود در کشور است؛ به همین دلیل به خط رفت و برگشت این آزادراه به هر کدام دو خط اضافه می شود و در کنار آن یک کنارگذر جنوبی از شهر کرج عبور کرده و بین کرج و هشتگرد بیرون می آید.



وی افزود: اتوبان شهید همت پس از طی 150 متر به گرمدره متصل می شود و از گرمدره تا کرج به لاین شمالی آزادراه می رسد که 5 خط سرویس رفت و آمد به مردم می دهد.



نیکزاد با اشاره به اینکه برای این 6 کیلومتر 540 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، گفت: فاز اول امروز به بهره برداری رسید و برای فاز دوم به صورت مشارکتی با بخش خصوصی عقد قرارداد شده که به طول 8.5 کیلومتر تا میدان امام حسین کرج احداث می شود.



وزیر راه با اشاره به اینکه 50 درصد اعتبار وزارت راه را در این پروژه به زودی تامین می کنیم، اظهار داشت: ضلع شمالی و جنوبی آزاد راه تهران – کرج در اولویت دولت است تا به زودی مردم به جای سه خط رفت و برگشت از 5 خط استفاده کنند.



وی با اشاره به اینکه امیدواریم آزادسازی زمینها در این بخش به زودی تمام شود، گفت: با اتمام کنار گذر جنوبی شهر کرج تا یک دهه آینده مشکلی برای ترافیک این مسیر نداریم.

