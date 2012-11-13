به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی عصر دوشنبه در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی افزود: مواضع ایران در 13 آبان عکس العمل طبیعی در برابر عملکرد آمریکا پس از انقلاب اسلامی بود.

وی با ضد حقوق بشر خواندن تحریمهای غرب علیه ایران یادآور شد: اینکه عدالت خواهی و عدالت محوری و توزیع عادلانه ثروت در کشور به عنوان میثاق ملی مورد تاکید قرار گرفته و توسط مسئولان هدفگذاری شده، ‌شکی نیست ولی باید اذعان کرد که تحریم هزینه ها را افزایش می دهد.

وزیر سابق امور خارجه کشورمان ادامه داد: این فشار از مردم به مسئولان منتقل می شود که باید گفت، همه در آن سهیم هستند.

وی همکاری، تعامل، هم اندیشی و... را وظیفه تمام اقشار مردم و مسئولان در این برهه عنوان کرد و بیان داشت: همه باید به دولت کمک کنند و لازم است شرایط را ارزیابی کرده تا بتوانیم از مواضع کشورمان در برابر تحریمها دفاع کنیم.

متکی با بیان اینکه در خصوص مسائل داخلی نیز باید تعاملات بیشتری داشته باشیم، متذکر شد: باید فضای موجود را ارتقا دهیم و با پیشه کردن تدبیر و مقاومت بتوانیم با استفاده از عناصر همدلی و هم افزایی سه قوه و با تبعیت از مقام معظم رهبری ازشرایط موجود عبور کنیم.

وی همچنین با اشاره به انتخابات آمریکا اضافه کرد: در مبارزات انتخاباتی آمریکا، هر دو نامزد القا می کردند که ایران به خانه آخر رسیده است و شعارهایی از این طیف، اما با وجود این تبلیغات پیروز انتخاباتی باز هم نتوانسته بود رضایت مردمی را جلب کند.