زایشگاه و آزمایشگاه رمکان قشم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه زایشگاه و آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی رمکان از توابع شهرستان قشم صبح سه شنبه با حضور فرماندار شهرستان قشم، مدیر شبکه، امام جمعه رمکان جمعی از خیرین حوزه رمکان در محل مرکز بهداشتی درمانی روستای رمکان برگزار شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با اشاره به همکاری و ارتباط تنگاتنگ خیرین با حوزه بهداشت و درمان گفت: ارزش ریالی ساخت و تجهیز زایشگاه رمکان در حدود یک میلیاد ریال بوده که تماما از ناحیه خیرین تامین شده است.

محمد رضا دولت آبادی افزود: هزینه تامین تجهیزات آزمایشگاهی رمکان نیز توسط خیرین حوزه سلامت رمکان تجهیز گردیده به ارزش یکصدو سی میلیون ریال بر آورد شده است.

در این مراسم از خیرین حوزه سلامت با اهدای لوح تقدیر توسط فرماندار و مدیر شبکه بهدداشت و درمان تقدیر شد