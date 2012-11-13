مناظره هابرماس و فوکویاما

به گزارش خبرگزاری مهر، بحث در مورد بحران اتحادیه اروپا در سالهای اخیر مورد توجه اندیشمندان و متفکران معاصر بوده است.

یکی از متفکرانی که در خصوص بحران اتحادیه اروپا تحقیقات جامعی را انجام داده یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی است. مشی هابرماس رویکرد انتقادی است. او در واقع از متفکران مکتب فرانکفورت به شمار می رود که با رویکرد انتقادی به پدیده های سیاسی و اجتماعی می نگرند.

بحران اتحادیه اروپا در حالی مطرح است که برخی این اتحادیه را نمونه موفق همگرایی(انتگراسیون) می پندارند.

در مناظره ای که میان هابرماس و فوکویاما صورت گرفته این بحران مورد توجه قرار گرفته است. این مناظره در "مجله جهانی" منتشر شده است.

در واقع بحث در مورد کتاب اخیر هابرماس با عنوان "بحران اتحادیه اروپا" است و فوکویاما بحث خود را بر مبنای این کتاب قرار می دهد.