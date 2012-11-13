پدافند غیر عامل جدی گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه پدافند غیر عامل با بیان اینکه پدافند غیر عامل مقوله نام آشنا و مهمی است، اظهار داشت: پدافند غیر عامل معمولا در جنگ معنا و مفهوم پیدا می کند و این جنگ حتی حوادث طبیعی را هم شامل می شود.

وی افزود: تمهیدات، اقدامات و مجموع برنامه ریزی هایی که می تواند حجم آسیب پذیری از یک تهدید را کاهش دهند پدافند غیر عامل است بنابراین پدافند غیر عامل مساله ای است که در طول عمر بشریت مطرح بوده است.

استاندار زنجان ادامه داد: پدافند غیر عامل حلقه ی تکمیل کننده پدافند عامل است و اگر پدافند غیر عامل در کنار آمادگی ها و تجهیزات نظامی وجود نداشته باشد همه چیز مملکت آسیب پذیر می شود.

وی با یادآوری اینکه پدافند غیر عامل به صورت خود جوش در زمان خطر ایجاد می شود خاطر نشان کرد: ضرورت دارد بدانیم مکان احداث تاسیسات حیاتیمان کجاست و چقدر ایمن است.

رئوفی نژاد با تاکید بر اینکه حتی در شرایط فعلی نیز متاسفانه هنوز هم پدافند غیر عامل چندان جدی گرفته نمی شود اظهار داشت: نوع اقداماتی که انجام می شود نشان دهنده غفلتی جدی در خصوص پدافندذ غیر عامل است.

وی با اشاره به ضرورت کشیده شدن آژیر پدافند غیر عامل در کشور گفت: باید حساسیت ایجاد شود تا همه اقدامات لازم را آغاز نمایند.

استاندار زنجان افزود: همین تهدیدات شبانه روزی دشمن به حمله کافی است تا فکری اساسی در این زمینه داشته باشیم و در همه عرصه ها و در رابطهب ا مکان یابی تاسیسات حساس باید فکری بکنیم.

رئوفی نژاد با بیان اینکه در بحث پدافند غیر عامل مکان یابی پروژه های عمرانی از موضوعاتی است که باید جدی گرفته شود ادامه داد: هر کسی در حوزه کاری خود باید در این خصوص فعالیت نماید.

وی ادامه داد: موضوع پدافند غیر عامل باید دغدغه فکری مان باشدو این موضوع نیاز به آموزش ؛ انجام پیش بینی های لازم و برنامه ریزی دارد و این در حالی است که هنوز هم اقدامات قابل توجهی در زمینه پدافند غیر عامل در اکثر حوزه ها انجام نشده است.

