توصیه رحیمی به نیکزاد برای اتمام بزرگراه تهران کرج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی در مراسم افتتاح فاز اول آزادراه شهید همت به سمت کرج با اشاره به اینکه اگر در مسیر تهران - کرج هر شش ماه یک بزرگراه افتتاح کنیم، باز هم پاسخگو نیست، گفت: به همین منظور از نیکزاد تقاضا شد تا طراحی ویژه ای برای مسیر تهران - کرج داشته باشد تا راههای متعددی را برای این آزادراه تامین کند.

وی با اشاره به کاهش مصرف سوخت با سرمایه گذاری در این مسیر، اظهار داشت: اگر 220 هزار خودرو در این مسیر روزانه رفت و آمد داشته باشند ،به دلیل توقف و ترافیک هر کدام در هر ساعت 5 لیتر بنزین مصرف کنند به رقم بیش از یک میلیون و 200 هزار لیتر هدررفت سوخت می رسیم.

رحیمی با بیان اینکه این رقم در سال به بیش از 365 میلیون دلار می رسد، گفت: از وزیر با کفایت راه و شهرسازی می‌خواهیم که برای اطراف استان البرز برای اتصال به شهر کرج و تهران طراحی ویژه ای کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به حجم 4 هزار میلیارد دلاری بازار حمل و نقل در آسیا، گفت: سهم اندکی از این بازار به ایران اختصاص دارد، ضمن آنکه در بخش ترانزیت در شش ماهه اول امسال 23 درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته ایم اما هنوز هم به اهدافمان نرسیدیم.

وی با مخاطب قرار دادن نیکزاد اظهار داشت: "جناب آقای نیکزاد شما که در کارنامه دوران وزارت خود مانند خودت نداری، برای توسعه این بخش یک طراحی همه جانبه انجام دهید تا در مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت مردم بین تهران و کرج جابه جا شوند."

رحیمی تصریح کرد: در غیر این صورت، ترافیک کشنده تهران جز بیماری و زجر برای خانواده ها بهره ای نخواهد داشت.

در ادامه مرتضی تمدن استاندار تهران با بیان اینکه اتصال بزرگراه شهید همت به کرج و تعریض محور فعلی آزاد راه از پروژه های بزرگ دولت است، گفت: اگر تاخیر زمانی در این پروژه وجود داشته دلیل معارضان و وجود پادگان نظامی در این مسیر است.

وی افزود: نهادهای نظامی با ما همکاری زیادی داشتند و البته برای هر بخش از این آزادراه مراحل اداری زیادی را طی کردیم تا اجازه کار در بخشهای نظامی را داشته باشیم.

تمدن با بیان اینکه 3 میلیون و 700 هزار تن حجم خاکبرداری این پروژه بوده است، گفت: در این پروژه دسترسی ما بسیار محدود بود و به دلیل مشکلاتی که در آزادسازی زمین داشتیم هزینه های بیشتری را نسبت به برآورد اولیه به وجود آورد.

استاندار تهران تصریح کرد: فاز دوم این پروژه 240 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در آینده نزدیک کار ساخت آن شروع می شود.