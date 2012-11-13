آخرین وضعیت 12 لایحه قضایی/ رفع ایراد 52 لایحه قانون مجازات اسلامی

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت لوایح قضایی در کمیسیون لوایح دولت و کمیسیون قضایی و صحن مجلس توضیح داد.

► لایحه قانون اداری: به دلیل تراکم کاری همچنان در نوبت کمیسیون لوایح

این لایحه خردادماه سال 90 از سوی قوه قضائیه به دولت ارجاع و در کمیسیون لوایح دولت بررسی شد ولی به دلیل تراکم کاری کمیسیون لوایح در نوبت قرار دارد.

► لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان: ایراد شورای نگهبان و بازگشت به مجلس

این لایحه دو قسمت است. یکی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بی سرپرست و دیگری لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بزهکار که در لایحه اول باید گفت که این لایحه در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد و به تصویب هیئت وزیران رسید و برای تصویب نهایی به مجلس ارجاع شد. بعد شورای نگهبان ایراداتی گرفت و دوباره لایحه به مجلس بازگشت و هم اکنون در کمیسیون قضایی در حال رفع ایرادات است.

► لایحه آیین دادرسی تجاری: در نوبت رسیدگی

این لایحه خردادماه سال 90 توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به این لایحه رسیدگی کند و در مجلس نهم رسیدگی می شود و هنوز نوبت رسیدگی به آن نرسیده و روی میز کمیسیون است.

► لایحه آیین دادرسی کیفری: بعد از رفع ایراد دو هفته دیگر به شورای نگهبان می رود

این لایحه توسط مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان هم ایراداتی را وارد دانست و دوباره به مجلس بازگشت. ولی حدود دو هفته دیگر این لایحه رفع ایراد شده و از سوی کمیسیون قضایی به شورای نگهبان می رود.

► لایحه حمایت از خانواده: مشکل بر سر یک ایراد شورای نگهبان است

این لایحه ای 50 ماده ای در مجلس تصویب شد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده است. شورای نگهبان ایراد گرفت و مجلس ایرادات را برطرف کرده و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد. ولی شورای نگهبان بر دو ماده این لایحه همچنان پافشاری کرد. با رفع ایرادات یک ایراد رفع شد ولی شورای نگهبان بر روی یک ایراد نظر دارد. این ایراد در خصوص کالا و مواردی است که زن در دوران زناشویی خود با هسرش خریداری کرده است. اگر این خریدها با اجازه همسر باشد یک حکم و اگر بدون اجازه همسر باشد حکمی شرعی دیگر دارد که مشکل بر سر این ماده قانونی در لایحه است. البته کمیسیون مربوطه در حال برطرف کردن ایراد است تا به زودی لایحه تصویب شود.

► لایحه نظارت بر عملکرد و رفتار قضات: ابلاغ شد

این لایحه تصویب و ابلاغ شد و آیین نامه آن هم نوشته شد و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه هم اکنون این قانون ابلاغ شده است.

► لایحه قانون جامع وکالت: به سرعت در حال پیگیری است

این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت بعد از آن قوه قضائیه هم لایحه نوشت.

مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضائیه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضائیه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. اکنون این طرح در کمیسیونهای فرعی در حال بررسی بوده و در نهایت به کمیسیون اصلی ارسال می شود. البته با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه تلاش می کنیم این لایحه هر چه زودتر نهایی شود.

► لایحه مالکیت معنوی: همچنان در نوبت بررسی

این لایحه هم اکنون در کمسیون لوایح دولت مطرح است.

► اصلاح قانون مجازات اسلامی: ایرادات رفع شد این هفته به شورای نگهبان می رود

این لایحه با 52 ایراد از سوی شورای نگهبان بازگردانده شد. ایرادات بررسی شده و این هفته دوباره به شورای نگهبان می رود.

► لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی: لایحه تازه وصول شده است و کار می برد

لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی در نوبت رسیدگی قرار دارد. این لایحه جدیدا اعلام وصول شده و کار می برد.

► لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی: در حال بررسی است

این لایحه در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است.

► آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمانها: بزودی ابلاغ می شود

میرکوهی همچنین در مورد آخرین وضعیت آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمانها گفت: این آیین نامه نوشته شده و هم اکنون در اختیار تیم مشاوران رئیس قوه قضائیه است و به زودی ابلاغ می شود.