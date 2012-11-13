شهروندان از دودکشهای استاندارد استفاده کنند/ بازدید رایگان از دودکش های ساختمانی در شهریار

سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و زمستان اظهار داشت: شهروندان از چند روز آینده به استقرار وسایل گرمایشی و بخاری در منازل خود اقدام می کنند.

وی از شهروندان خواست تا در زمان استفاده از وسایل گرمایشی به خصوص بخاری، از دودکشهای استاندارد استفاده کنند تا دچار گازگرفتگی و سانحه ای در این زمینه نشوند.

اجرای طرح رایگان بازدید از دودکشهای ساختمانی با تا پایان سال جاری

این مسئول عنوان کرد: به همت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار، طرح رایگان مشاوره و بازدید از دودکشهای ساختمانی در سطح این شهر از 15 آبان ماه سال جاری آغاز شده است.

حسینی با اشاره به اینکه تمامی تیمهای اجرای این طرح به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند، ادامه داد: اجرای این طرح تا 15 اسفندماه سال جاری در تمامی نقاط شهر شهریار ادامه دارد.

وجود دودکش در نمای ساختمان ایمن و اصولی نیست

شهردار شهریار از شهروندان خواست تا در زمان نیاز به خدمات این طرح با سامانه 125 یا شماره تلفن 65222122 تماس بگیرند و مراتب را به نیروهای مربوطه اطلاع دهند.

وی اضافه کرد: وجود دودکش در نمای ساختمان، استفاده از چند دستگاه گاز سوز از یک دودکش مشترک، عدم وجود کلاهک H بر روی لوله های دودکش، عدم استفاده لوله دودکش با قطر مناسب جهت وسایل گرمایشی گازسوز از جمله موارد نا امن است که شهروندان بایدی در صورت مشاهده این وضعیت هرچه سریعتر با شماره های مذکور تماس بگیرند.