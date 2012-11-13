مخالفت دولت با طرح بیمه کلیه کارگران ساختمانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه روز سه شنبه کلیات طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

حسین گروسی نماینده شهریار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت:‌ براساس این طرح کارگران در صورتی که بیمه نشوند باید مجازات شده و کلیه حق بیمه خود را بپردازند. در حالی که این مجازات باید مشمول شرکت‌ها و سازمان‌هایی شود که این کارگران را بیمه نکردند.

وی با انتقاد از بالا بودن سهم کارفرمایان در بیمه کارگران گفت:‌ بر این اساس کارفرمایان باید 4 درصد از ارزش بنای خود را برای صدور پروانه ساختمانی و بیمه کارگران بپردازند اما سازمان تامین اجتماعی در قبال این پرداخت قراردادی را برای بیمه کارگران ارایه نمی‌دهد.

نماینده شهریار با انتقاد از اینکه براساس این طرح تنها طرف قرارداد کارگران ساختمانی سازمان تامین اجتماعی است گفت: بیمه‌های دیگر در قبال پرداخت حق بیمه به کارفرمایان قرارداد ارایه می‌دهند و باید طرحی را به تصویب رساند که کارفرمایان بتوانند با هر بیمه‌ای که خواستند طرف قرارداد شوند.

وی ادامه داد: ‌اگر به این شیوه پیش برویم افراد از مراجعه به شهرداری ها برای گرفتن پروانه ساخت خودداری می کنند و ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون صنایع با اشاره به بررسی طرح حمایت از تولید ملی در مرکز پژوهش‌ها گفت: در این طرح برای بیمه اجتماعی کشاورزان، کارگران و افراد دیگر تمهیداتی اندیشیده شده است.

در ادامه احمدامیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح با تاکید بر لزوم حمایت از قشر ضعیف کارگری گفت: براساس قانون اساسی باید همه افراد جامعه از تامین اجتماعی برخوردار شوند.

وی ادامه داد:‌ طبق قانون باید سهمیه مشخصی از کارگران ساختمانی هر سال بیمه شوند اما متاسفانه در این سهمیه‌ها رانت‌هایی وجود دارد.

امیرآبادی با اشاره به انتقاد گروسی مبنی بر بالا بودن حق کارفرمایان برای پرداخت سهم حق بیمه گفت:‌ 4 درصد حق بیمه‌‌ای که باید برای بیمه کارگران پرداخت شود براساس پایه قیمت منطقه‌ای ساختمان‌ها است و در مناطق مختلف متفاوت است.

همچنین مهرداد لاهوتی در مخالفت با این طرح گفت‌:‌ در این اصلاحیه نکته جدیدی وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد این است که 4 نماینده مجلس مکلف در نظارت بر اجرای این قانون و بیمه کارگران می‌شوند که اصلاً لزومی بر این نظارت وجود ندارد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه ماده قانونی بودجه 91 برای بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی حذف می‌شود در حالی که این ماده چندین ماه پیش براساس نیاز جامه به تصویب رسیده است.

حسن تامینی نماینده مردم رشت نیز در موافقت با این طرح از نمایندگان خواست در آستانه ماه محرم هدیه‌ای به کارگران ساختمانی بدهند.

در پایان نیز ابراهیمی معاون معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری با اعلام مخالفت دولت با این طرح گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی سال 86 به تصویب رسید که براساس این قانون مقرر شد 800 هزار نفر از کارگران ساختمانی بیمه شوند.

وی ادامه داد: طبق این قانون حق بیمه کارگران 4 درصد از حقوق و دستمزدها تعیین شد و دولت به خاطر اینکه این 4 درصد قیمت ساختمان را افزایش ندهد مقرر کرد هر سال 25 درصد از این مبلغ پرداخت شود.

ابراهیمی اظهار داشت: از 800 هزار نفری که باید در طول این مدت بیمه می‌شدند مقرر شد هر ساله 200 هزار نفر توسط سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش مهارت ببینند تا بتوانند مشمول بیمه کارگران ساختمانی شوند.

وی تاکید کرد:‌ اگر بخواهیم کلیه کارگران ساختمانی متقاضی بیمه را بر اساس این طرح بیمه کنیم مشکلاتی به وجود می آید. اول اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای امکان آموزش بیش از 200 هزار نفر در سال را ندارد.

وی ادامه داد: مشکل دوم این است که با تصویب این قانون بسیاری از افراد سوء‌استفاده می‌کنند و در قالب کارگران ساختمانی خواستار بیمه می‌شوند که شناسایی و ارایه کارت مهارت به این افراد مشکل است.

وی در پایان تاکید کرد :‌دولت در اجرای قانون بیمه تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی مشکلی ندارد.

در پایان نیز نمایندگان با 166 رای موافق، 21 رای مخالف، 13 رای ممتنع، از مجموع 234 نماینده حاضر در مجلس این طرح را به تصویب رساندند تا کلیه کارگران ساختمانی بیمه شوند.