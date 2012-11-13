نیازی به حمله به ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به ای.ال دات کام، "دنی آیالون" در سفر به انگلیس گفت : تحریم ها و فشارهای دیپلماتیک ادامه دار علیه ایران در حال تاثیر گذاشتن بر روی این کشور هستند و ادامه این روند می تواند ما را در رسیدن به اهداف خود که جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی است کمک کند.

معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه افزود اگر ما به خوبی با هم همکاری کنیم. آنها ( ایران ) نمی توانند سلاح اتمی تولید کنند . ما این فرصت را داریم که ظرف ماه های آینده این کار را انجام دهیم.

آیالون با تاکید بر ادامه فشار بر ایران گفت : اگر آمریکا و دیگران فشارهای دیپلماتیک خود را بر ایران ادامه بدهند ممکن است دیگر نیازی به حمله نباشد.

وی در ادامه تاکید کرد : ایران آسیب پذیر است و من معتقدم که اگر ما اراده فعلی خود را همچنان ادامه بدهیم ایران فعالیت خود را بدون آنکه نیازی به حمله به این کشور باشد متوقف می کند.

آیالون این سخنان را عصر روز گذشته در بیرمنگهام و در جمع خبرنگاران ایراد کرد. وی برای شرکت در مراسمی که توسط "انجمن آموزشی آمریکا- اسرائیل" ترتیب داده شده به انگلیس سفر کرده است.

"رابرت آدرهالت" از اعضای جمهوریخواه مجلس نمانیدگان آمریکا نیز در مراسم روز گذشته حضور داشت و خطاب به ایالون گفت : آمریکا و اسرائیل روابط بسیار ویژه ای دارند و این به دلیل تاریخچه مسیحی-یهودی آمریکائیهاست.

آیالون نیز در ادامه با تمجید از روابط واشنگتن-تل آویو صحبت هایی را در خصوص روابط تجاری آمریکا با اسرائیل ایراد کرد.