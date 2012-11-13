نمایشگاه آثار شهر سوخته سیستان در ایتالیا برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور لورنزو کنستانتینی درحاشیه بازدید از موزه منطقه ای زاهدان و موزه شهر سوخته اظهار داشت: با انجام اقدامات لازم از سوی دو کشور نمایشگاه آثار شهر سوخته احتمالا در ماه اکتبر سال آینده برپا می شود.

وی گفت: همچنین در کنار این نمایشگاه بروشور و کتابچه ویژه معرفی آثار و اشیای شهر سوخته نیز تهیه شده و در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

وی که از سال ‌های 1972 میلادی در حفاری ‌های شهر سوخته تاکنون با هیئت حفاری شهر سوخته همکاری داشته است، در جریان بازدید از مجتمع و موزه شهر سوخته افزود: ایجاد چنین امکانات پژوهشی و فرهنگی در محوطه شهر سوخته برای من و همکارانم رویایی بیش نبود و از این بابت بسیار اظهار خرسندی می‌ کنم.

در این بازدید مقرر شد پس از اخذ مجوز لازم از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، نوع و تعداد اشیا توسط موسسه فوق اعلام شود تا در زمینه برپایی نمایشگاه مذکور در شهر رم اقدامات لازم صورت پذیرد.

پروفسور لورنزو کنستانتینی به همراه دکتر فرانچسکو با هدف انتخاب اشیا شهر سوخته برای برپایی نمایشگاه یاد شده از موزه منطقه ای زاهدان و موزه شهر سوخته بازدید کردند.