روسیه از طرف غرب احساس خطر می کند/ انتقاد پوتین از برخورد دوگانه غرب با ایران

مهدی سنایی، رئیس گروه دوستی ایران و روسیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفر به روسیه و شرکت در اجلاسی که در این کشور برگزار شد، گفت: در روسیه هر سال شورای سیاست دفاعی روسیه به همراه خبرگزاری ریانووسیتی اجلاسی را با نام گفتگوی باشگاه بین المللی برگزار می کند که در این اجلاس تعداد قابل توجهی از متخصصین روابط بین الملل و روسیه دعوت می شوند.

وی با اشاره به اینکه هر سال حدود 30 نفر به این اجلاس دعوت می شوند ، بیان کرد: 25 نفر از اروپاو آمریکا و 5 نفر نیز از ایران، ترکیه ، هند، چین، ژاپن و امسال نیز یک نفر از آمریکای جنوبی دعوت شده بود .

سنایی ادامه داد: بنده به عنوان مدیر گروه مطالعات روسی در دانشگاه تهران نیز سه نوبت است که به این اجلاس دعوت می شوم که در این اجلاس جدای از سطح بالای علمی در دو روز پایانی گفت و شنودهای مفصلی را با مقامات کرملین و پوتین ترتیب داده می شود.

سنایی خاطرنشان کرد: در حاشیه اجلاس های گذشته با پوتین به عنوان نخست وزیر و همچنین مدودوف وجود داشت و در اجلاس اخیر نیز با پوتین، سرگئی ایگانوف رئیس دفتر کرملین و وزیر دفاع اسبق ، وزیر اقتصاد روسیه ، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس دوما روسیه و جمعی از مدیر عاملان بانک ها و اقتصاددان های روسیه صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه موضوع اجلاس، روسیه و آینده این کشور بود، بیان کرد: عمده مطالب مطرح شده در کنفرانس علمی نیز حول مباحث اقتصادی و آینده روسیه بود.

سنایی با بیان اینکه گفتگو با پوتین نیز به آینده روسیه ، وضعیت کنونی روسیه در عرصه بین الملل اختصاص داشت، افزود: پوتین در ملاقات سه ساعته انتقادات را شنید و همچنین در باره وضعیت اقتصادی روسیه ، رشد اقتصادی ، رابطه روسیه با اروپا و آمریکا و تعامل و تفاوت روسیه با این دو منطقه نکاتی را مطرح کرد و به سئوالات در این باره پاسخ داد.

وی تصریح کرد: بر اساس این گفتگوها می توان این طور نتیجه گرفت که مهم ترین اولویت داخلی روسیه بحث اقتصادی است و در عرصه سیاست خارجی نیز مهم ترین عنصر رشد اقتصادی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته ای که به ویژه از طرف پوتین در این دیدار مورد تأکید قرار گرفت این بود که جامعه روسیه از اروپا و امریکا متفاوت است و از ارزش های خاص خود برخوردار است.

وی ادامه داد: پوتین غرب را متهم به استفاده از استانداردهای دو گانه کرده و به صورت شفاف گفت که بحث تقویت رویکرد روسیه به شرق اولویت اول در سیاست خارجی روسیه است .

سنایی تصریح کرد: پوتین به بحران مالی و اقتصادی غرب اشاره و تأکید کرد : روسیه وزنه اصلی همکاری خود در سیاست خارجی را روی موضوع شرق قرار خواهد داد و همکاری با چین، هند، اوراسیا و خاورمیانه را در اولویت دارد. نکته دیگر اینکه پوتین معتقد است که بحران مالی غرب بحران سیستماتیک است و طولانی مدت خواهد بود .

وی افزود: پوتین اقتصاد شرق را در حال پیشرفت می دانست و تأکید داشت که روسیه برنامه جدی برای کاهش وابستگی به انرژی و صادرات نفت و گاز دارد .

سنایی به نکات و گفتگوهایی که درباره ایران شد نیز اشاره کرد و اظهار داشت: پوتین برخورد دو گانه غرب با موضوع ایران و فشارهای یک جانبه را موجه ندانسته و گفت که باید هر کدام از کشورها را در موقعیت و جایگاه خود درک کرد . انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی یک نوعی از دموکراسی است که خط خاص خود را دنبال می کند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه همچنین از گفتگوهای کوتاه حاشیه ای خود با پوتین ، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس دوما و همچنین رئیس دفتر کرملین خبرداد و تصریح کرد: این گفتگوها نیز عمدتا حول توجه بیشتر به جایگاه ایران در منطقه اوراسیا و خاورمیانه و تأثیرگذار بودن همکاری ایران و روسیه در موضع سوریه و تقویت رویکرد توجه بیشتر این دو کشور در مورد مسئله سوریه ، ضرورت تقویت سازمان شانگهای و همین طور ضرورت تقویت همکاری های پارلمانی بود.

سنایی ادامه داد: از طرف روسیه هم تأکید بر حق ایران بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و افزایش حجم مبادلات اقتصادی و اینکه حجم مبادلات اقتصادی همسان با روابط سیاسی نیست و همین طور تأکید بر مخالفت روسیه با هر گونه اقدامات یک جانبه در رابطه با ایران بود.

وی تأکید کرد: البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که روسیه با دیدگاه خود در مورد ایران قدم بر می دارد و در چارچوب منافع ملی خود و با رویکرد خاص خود از ایران حمایت می کند و نباید از این نکته غفلت کنیم که کشورها منافع خود در رابطه با طرف مقابل دنبال می کنند ونباید انتظار دلسوزی داشته باشیم چرا که یک چنین نوع نگاهی در روابط بین الملل نمیگنجد.

سنایی در پایان تصریح کرد: به هر حال رویکردهای ایران و روسیه نسبت به گذشته بسیار نزدیک تر است ، روسیه از آمریکا و اروپا رویگردان شده است و همه مقامات روسیه از تفاوت فرهنگی وسیاسی اروپا و روسیه خبر می دهند .روسیه از طرف غرب احساس خطر و تهدید می کند و این تهدید زمینه همکاری های مشترک با ایران در زمینه های بیشتری را فراهم می کند و ما باید در کنار سیاست خارجی زمینه رشد همکاری با روسیه را فراهم کنیم.