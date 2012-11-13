گفتگوی مشاور امنیت ملی آمریکا و مقام بلندپایه صهیونیست درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان، در دیدار "تام دانیلون" مشاور امنیت ملی آمریکا و هیئت بلندپایه اسرائیلی مسائل متعدد خاورمیانه مرود بحث و بررسی قرار گرفت.

ریاست هیئت اسرائیلی نیز که به کاخ سفید آمده بود بر عهده ژنرال بازنشسته "یاکوب عمیدرور" که رئیس امنیت داخلی اسرائیل و مشاور امنیتی نتانیاهو محسوب می شود، قرار داشت.

"تامی ویتور" سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا باشاره به اینکه در این نشست مسائل ایران و سوریه بررسی شد، افزود: این دیدارها در راستای مذاکرات و گفتگوهای دائی میان آمریکا و اسرائیل صورت می گیرد و جزئی از پایبندی واشنگتن به امنیت اسرائیل است که هرگز خدشه ای به آن وارد نخواهد آمد.