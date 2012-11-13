احداث سه کتابخانه قدس نیازمند اختصاص اعتبارات

قدس - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کتابخانه های عمومی قدس گفت: در حال حاضر زمین مورد نیاز برای احداث سه کتابخانه در این شهرستان تامین شده اما به دلیل عدم اختصاص اعتبارات مورد نیاز، بلاتکلیف مانده است.