احداث سه کتابخانه قدس نیازمند اختصاص اعتبارات

فهیمه اطهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شش کتابخانه عمومی در نقاط مختلف شهرستان قدس وجود دارد.
وی افزود: در مجموع هشت هزار نفر از شهروندان شهرستان قدس در این کتابخانه ها عضو هستند که اکثریت آنها را جوانان تشکیل می دهند.
82 هزار نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی قدس وجود دارد
این مسئول عنوان کرد: در این شش کتابخانه بیش از 82 هزار نسخه کتاب با عناوین و موضوعات مختلف وجود دارد.
اطهری ادامه داد: هم اکنون برای احداث سه کتابخانه عمومی زمین مورد نیاز تامین شده اما به دلیل کمبود اعتبارات هیچ اقدامی برای احداث آن انجام نشده است.
نیاز به 500 میلیون تومان اعتبار برای احداث کتابخانه
سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس یادآور شد: برای احداث این سه کتابخانه اعتباری بیش از 500 میلیون تومان نیاز است که باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.
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