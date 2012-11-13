مزار شهدای مدفون در بقاع گلستان بهسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانی صبح سه شنبه در حاشیه نشست هماهنگی فرهنگی افزود: همچنین مشارکت در بهسازی بیش از هزار متر مربع بنر و عکس های شهدا که بر روی تابلوها و یادمانهای سطح استان گلستان درج شده باید توسط این اداره کل انجام شود.

وی عنوان کرد: بر اساس این تفاهم اداره کل اوقاف استان گلستان نسبت به اختصاص مکانهای واقع در امامزادگان و بقاع متبرکه برای مراسم یادواره ها و همچنین سالن های این مکانها برای مراسم فوت والدین معزز و گرامی که انشاءالله عمر طولانی و پربرکت داشته باشند به صورت رایگان در اختیار خانواده های معظم قرار دهند.

جهانی گفت: همچنین در بحث اجرای طرح تربیت حافظان قرآن کریم نیز همکاری لازم در این خصوص از طرف اداره کل اوقاف انجام خواهد شد.

جهانی در ادامه گفت: با توجه به کاهش بودجه سازمان ، قصد داریم هر هفته با حضور در ادارات کل و انعقاد تفاهم نامه هایی بتوانیم از توان و ظرفیت استان در حوزه ایثار و شهادت استفاده کنیم.

گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام اسلامی کرده است.