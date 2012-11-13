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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

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صادرات 50 درصدی خرمالو محلات به دیگر شهرستانها

صادرات 50 درصدی خرمالو محلات به دیگر شهرستانها

محلات- برگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محلات از برداشت 46 تن خرمالو از 11 هکتار باغات این شهرستان خبر داد و گفت :کار برداشت خرمالو از باغات شهرستان محلات از اواخر مهر آغاز و درماه جاری به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری با اشاره به اینکه  50 درصد محصولات تولیدی این منطقه به شهرستانهای همجوار ارسال می شود افزود: به دلیل آب و هوا و خاک مناسب ، محصول تولیدی خرمالو شهرستان محلات از کیفیت بالا و بازار پسندی خوبی برخوردار است.

صفری با بیان اینکه میزان محصولات باغی تابستانی شهرستان محلات هزار و دویست تن است ادامه داد: این محصولات شامل 400 تن زردآلو، 300 تن گیلاس ،250 تن گلابی، 40 تن آلبالو، یکصد تن گوجه سبز و 80 تن آلو می باشد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی معرفی شد

مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مرکزی از معرفی مدیر کل استاندارد خبر داد و گفت: فردا( چهارشنبه) در مراسمی آقای سید سعید میرنظامی مدنی معرفی می شوند.

مهدی یاراحمدی افزود: در این مراسم از جناب آقای احمد ذاکری مدیر کل پیشین تقدیر و آقای سید سعید میرنظامی مدنی معرفی می شوند.

کد مطلب 1742538

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