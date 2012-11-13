صادرات 50 درصدی خرمالو محلات به دیگر شهرستانها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری با اشاره به اینکه 50 درصد محصولات تولیدی این منطقه به شهرستانهای همجوار ارسال می شود افزود: به دلیل آب و هوا و خاک مناسب ، محصول تولیدی خرمالو شهرستان محلات از کیفیت بالا و بازار پسندی خوبی برخوردار است.

صفری با بیان اینکه میزان محصولات باغی تابستانی شهرستان محلات هزار و دویست تن است ادامه داد: این محصولات شامل 400 تن زردآلو، 300 تن گیلاس ،250 تن گلابی، 40 تن آلبالو، یکصد تن گوجه سبز و 80 تن آلو می باشد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی معرفی شد

مسئول روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مرکزی از معرفی مدیر کل استاندارد خبر داد و گفت: فردا( چهارشنبه) در مراسمی آقای سید سعید میرنظامی مدنی معرفی می شوند.



مهدی یاراحمدی افزود: در این مراسم از جناب آقای احمد ذاکری مدیر کل پیشین تقدیر و آقای سید سعید میرنظامی مدنی معرفی می شوند.