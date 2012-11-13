سارق وجوه نقد در اصفهان ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن یاردوستی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی تماس شهروندی با فوریت های پلیبسی 110 مبنی بر اینکه فردی قصد داشته به زور وجوه نقد وی را در یکی از معابر شهر به سرقت ببرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: تیمی ویژه از ماموران کلانتری 13 اصفهان به محل مورد نظر اعزام و پس از تحقیقات اولیه، مشخص شد، فردی به زور و با درگیری، قصد داشته وجوه نقد یکی از شهروندان را به سرقت ببرد که با مقاومت وی متهم ناکام و از صحنه متواری می شود.

این مسئول گفت: ماموران در حین گشت زنی و تحقیقات انتظامی در سطح شهر موفق شدند متهم مورد نظر را مشاهده و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

یاردوستی اضافه کرد: متهم به نام "مسعود . ک" به یگان انتظامی منتقل و در بازجویی به عمل آمده ، وی به بزه انتسابی اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد ، از شهروندان خواست: در زمان تماس با فوریت های پلیسی 110 ، آدرس و مشخصات درخواستی را به طور دقیق اعلام کنند تا ماموران انتظامی در کمترین زمان ممکن در صحنه حاضر شوند.