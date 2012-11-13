آغاز واگذاری اراضی دشت گلفرج شهرستان جلفا به افراد بومی واجد شرایط منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود محمدیان امروز در کارگروه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان جلفا با اشاره به اینکه در این واگذاری، اولویت با ساکنین بومی منطقه است، گفت: از 430 نفر متقاضی برای دریافت زمین در دشت گلفرج، با بررسی های انجام یافته در اولویت نخست برای 234 نفر تمام شرایط لازم را برای واگذاری 234 قطعه اراضی کشاورزی دارند واگذار خواهد شد.

وی همچنین از آماده سازی فاز دوم این دشت درسطح یک هزار هکتار برای احداث باغ خبر داد و افزود: عملیات زیربنایی 120هکتار مربوط به احداث باغ به اتمام رسیده ودراولویت نخست به واجدان شرایط ازساکنین بومی منطقه واگذار خواهد شد.

دکتر محمدیان با اشاره به اینکه منطقه آزاد تجاری ارس یک ظرفیت بزرگ برای توسعه کشاورزی منطقه محسوب می شود و فعالیت های تولیدی در شهرستان جلفا به دلیل واقع شدن در این منطقه از معافیت مالیاتی برخوردار است باید از این مزیت برای توسعه صنایع تبدیلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی استفاده شود گفت: برای بسترسازی این گلخانه که بزرگترین گلخانه کشور محسوب می شود 40 میلیارد ریال هزینه شده است.

مرزنشینان و ساکنین بومی در اولویت نخست واگذاری اراضی دشت گلفرج جلفا

فرماندار شهرستان جلفا گفت: مرزنشینان و ساکنین بومی منطقه در اولویت نخست واگذاری اراضی دشت گلفرج قرار دارند.

مختار سیفی در کارگروه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستان جلفا با اشاره به اینکه در واگذاری اراضی دشت گلفرج ، شرایط اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی بایستی رعایت شود گفت: از طریق بیمه تعداد 234 نفر از اهالی روستاهای شجاع و شاهمار معرفی و مشخص شده است که در اولویت نخست واگذاری قرار دارند و اولویت های بعدی افراد ساکن منطقه، فرزندان ذکور خانواده و واجدین شرایط روستاهای همجوار خواهند بود.

کریم مهری سرپرست مدیریت جهادکشاورزی جلفا نیز با اشاره به ایجاد کارخانه برای تبدیل محصولات دشت گوردیان و گلفرج گفت: درکارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان97 طرح به مبلغ 16 میلیاردو 776 میلیون ریال به تصویب رسیده است که تاکنون 54 مورد از آن به مبلغ چهار میلیارد و 507 میلیون ریال با اشتغال به کار 57 نفر عقد قرارداد شده است.

یک واحد کشتارگاه طیور در مرند پلمپ شد



به دلیل عدم رعایت ضوابط دامپزشکی، یک واحد کشتارگاه طیور در شهرستان مرند پلمپ شد.

دکتر رضا رضامندی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مرند از پلمپ یک کشتارگاه طیور توسط اکیپ ویژه نظارت وکنترل بهداشتی شهرستان خبر داد و افزود: این مرکز به علت نداشتن پروانه بهره برداری بهداشتی و عدم رعایت اصول بهداشتی و نواقصات فنی با حکم قضایی پلمپ و پرونده آن در مراجع قضایی در جریان است.

دکتر رضامندی افزود: این اقدام به استناد ماده 12 قانون سازمان دامپزشکی انجام گرفته و بر این اساس در صورت مشاهده عدم رعایت مسائل بهداشتی در واحدهای تولیدی مواد پروتئینی با عنایت به اهمیت سلامت جامعه و حفظ بهداشت عمومی، توسط کارشناسان بهداشتی دامپزشکی به شدت با واحد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.