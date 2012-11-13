تهران شهر دوستدار سالمند شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی گفت: احداث کتابخانه ها در شهر تهران روند خوبی را دنبال می‌کند. همچنین وجود کتابخانه های 24 ساعته و کتابخانه هایی که تا 10 شب به جوانان و دانش آموزان خدمات رسانی می کنند، بسیار مفید است.

وی با اشاره به اینکه خطوط یک سوم کتابخانه های عمومی پایتخت متعلق به شهرداری تهران است، گفت: در دوران قبلی مجلس تلاش شد تمام تخفیفات عوارض شهرداری ها لغو شود، اما در این زمینه نیم درصد سهم کتابخانه ها از محل عوارض شهرداری ها باقی ماند که اجرای آن به گونه ای که در حال حاضر اجرا می شود، درست و صحیح نیست.

چمران ادامه داد: متاسفانه نیم درصد از درآمد شهرداری ها قبل از آنکه محقق شود و یا نقدی و غیرنقدی بودن آن مشخص شود، کسر می شود.

* تشکر مسجدجامعی از روند ثبت خانه های تاریخی در پایتخت

در ادامه این جلسه احمد مسجدجامعی با اشاره به ثبت منزل عامری‌ها در حاشیه پاساژ فردوسی گفت: این بنا در دست تخریب بود که پس از تذکر در صحن و پیگیری های دوستداران میراث تهران، سازمان میراث فرهنگی به سرعت آن را ثبت کرد که کار ارزشمند و به موقعی بود.

وی با اشاره به تبدیل زندان قصر به مرکزی فرهنگی افزود: امیدوارم زندان اوین نیز همین روند را طی کند.

این عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی با اشاره به حساسیت سازمان میراث به خانه های تاریخی پایتخت تصریح کرد: این خانه ها سرمایه های تهران هستند که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و امیدواریم ثبت تاریخی این خانه به دادگاه برده نشود و آن را باطل کند که در این زمینه شهرداری نیز باید حساسیت های لازم را بکار برد.

مسجدجامعی در ادامه به افتتاح موزه قرآن و کتب نفیس خطی در نجف اشاره کرد و ادامه داد: 600 نسخه خطی از قرن اول تا چهاردهم در این موزه بود که به دلیل کمبود جا تنها نسخ کوفی را به نمایش گذاشته بودند. همچنین در کنار این موزه جشنواره بین المللی غدیر نیز برگزار شد که کاری بسیار ارزشمند در کنار حرم امیرالمومنین(ع) بود.

* مشکلات اقتصادی، کتابخانی را تهدید می کند

در ادامه این جلسه معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران با اشاره به بحث افزایش قیمت کاغذ افزود: افزایش قیمت کاغذ سبب افزایش قیمت کتاب شده و مشکلات زیادی را برای عرضه و خرید کتاب ایجاد کرده است. مشکل کاغذ محدودیت های جدی را نیز برای روزنامه ها ایجاد کرده و روند کار برای برخی روزنامه ها بسیار دشوار شده است.

این عضو شورای شهر خاطر نشان کرد: از دستگاه ها و مسئولین دولتی انتظار می رود در تامین یارانه‌ها و حمایت ها اقدام کنند زیرا با افزایش قیمت کتاب مردم امکان خرید آن را ندارند و با توجه به شرایط سخت اقتصادی قطع یارانه های کاغذ به روزنامه ها دشواری های زیادی را به دنبال خواهد داشت.

وی اظهار امیدواری کرد: یارانه ها به صورت عادلانه در اختیار تمام روزنامه ها قرار بگیرد.

ابتکار خبر از تعطیلی برخی از کتابفروشی ها در سطح پایتخت به دلیل مشکلات اقتصادی خبر داد و اضافه کرد: باید حمایت های ویژه ای از این صنف داشته باشیم تا کمتر دچار مشکلات این چنینی شویم.

* انتقاد از نمای شیشه‌ای ساختمانی تجاری در پل چوبی

در ادامه جلسه پروین احمدی نژاد، عضو شورای شهر تهران با اشاره به ممنوعیت استفاده از نماهای سراسر شیشه در پایتخت گفت: ساختمانی در پل چوبی که جایگزین ساختمان پرچم در این منطقه شده، نمایی سرتاسر شیشه بکار برده است که این در هنگام زلزله برای عابران و ساکنین خطرناک است.

چمران در پاسخ به وی بیان کرد: ما سیاست فردی و تشویقی زیادی در این زمینه اجرا کرده ایم اما متاسفانه اجرا نمی کنند.

وی با اشاره به عدم تصویب اصلاح نماهای ساختمان های پایتخت در جلسات گذشته شورا افزود: این موضوع دوباره در صحن مطرح شد، اما دوستان به دنبال تعریف شاخص های معماری اسلامی بودند که 30 است هنوز به آن نریسیده ایم امیدواریم به زودی دوباره در صحن مطرح و به تصویب برسد.

پروین احمدی نژاد خواستار توقف نصب نماهای شیشه ای در این ساختمان شد که چمران در پاسخ به وی اذعان داشت: متاسفانه با وجود ممنوعیت عدم صدور پروانه به ساختمان های شیشه ای این موضوع در سیستم صدور پروانه وارد نشده است.

احمدی نژاد ادامه داد: این ساختمان با مشارکت شهرداری است و متاسفانه برخی از ساختمان های شهرداری نیز استفاده زیادی از نماهای شیشه ای می کنند.

* یارانه روزنامه ها به طور کامل قطع شده است

در ادامه جلسه علیرضا دبیر، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران به موضوع قطع یارانه های روزنامه‌ها پرداخت و ادامه داد: متاسفانه یارانه های روزنامه ها قطع شده که مدیران مسئول را با مشکل روبرو کرده است این یارانه ها در ابتدا در اختیار روزنامه همشهری نبود و روزنامه ایران نیز به خاطر تبلیغات دولتی وضعش کمی بهتر از روزنامه های دیگر است.

وی خاطر نشان کرد: این ندادن یارانه ها برای روزنامه های ورزشی ایجاد مشکل کرده این در حالی است که این روزنامه ها سبب دلگرمی فضاهای ورزشی هستند که متاسفانه بخاطر مشکلات روبه تعطیلی می رود.

* تذکر شیبانی به تاخیر ورود اعضا

عباس شیبانی، عضو شورای شهر تهران که همیشه پیش از همه در صحن علنی حضور دارد، تصریح کرد: اعضای شورا هفته ای سه جلسه در صحن حاضر می شوند که وظیفه اصلی شان به عنوان نمایندگان مردم حضور در این جلسه است و نباید با چنین تاخیراتی به جلسه شورا بیایند.

چمران نیز اخطار وی را وارد و پدرانه دانست و از اعضای شورا خواست سر وقت در جلسه حاضر شوند.

* شما هر موقع عشقتان می کشد تاخیرها را می خوانید

حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران با انتقاد از قرائت تاخیرات جلسات به طور نامنظم گفت: باید تاخیرات عادلانه قرائت شود، نه اینکه هر وقت عشقمان می کشد آن را بخوانیم.

* تهران شهر دوستدار سالمند شد

در ادامه این جلسه لایحه شهر دوستدار سالمند برای چندمین بار در صحن علنی قرائت شد که با تغییراتی جزئی مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.