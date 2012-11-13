غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سئوال که طرح توقف هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم چه تاثیری بر جلوگیری از افزایش نرخ تورم تا پایان سال دارد، گفت: هم اکنون نرخ تورم بنا بر اعلام بانک مرکزی 24.9 درصد است و مرکز آمار ایران نرخ تورم را 25.9 درصد اعلام کرده است.

وی افزود: آنچه مهم است این است که شاخص قیمت تولید کنندگان نشان می دهد نرخ تورم فزاینده خواهد بود. امیدوارم دولت روشی را در جذب نقدینگی به کار گیرد که شاهد افزایش نرخ تورم بیش از این نباشیم.

نماینده تهران در مجلس خاطر نشان کرد: نرخ تورم اعلامی نیز میانگین 307 قلم کالا است. متاسفانه بخش مهمی از تورم ما در این دوره مربوط به کالاهای ضروری مورد نیاز است که افزایش قمیت بیشتری پیدا کرده اند و همین شرایط اقتضا می کند که نگذاریم تا پایان سال شوک جدید تورمی به مردم وارد شود.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از این شوک جدید تورمی نباید اجازه دهیم قیمت حامل های انرژی افزایش مجدد داشته باشد تا آرامش از نظر اقتصادی بر جامعه حکمفرما باشد و در شرایطی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم که شیب تورم نزولی و حتی به تک رقمی نزدیک شده باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بحث هایی امروز مطرح می شود که اگر قیمت بنزین افزایش پیدا نکند، با قیمت موجود بنزین قاچاق می شود. این حرف درستی است وقتی قمیت بنزین و گازوئیل در ترکیه لیتری 8 هزار تومان است معلوم است که قاچاق می شود اما ما ضرر و زیان عمومی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را بیشتر از ضرر و زیان ناشی از قاچاق آن می دانیم. زیرا قاچاق راهکاری برای کنترل دارد اما ضرر و زیان عمومی ناشی از افزایش قیمت ها راه برون رفتی ندارد.

مصباحی مقدم گفت: اگر قیمت حامل های انرژی بیش از این افزایش یابد با توجه به وضعیت روانی در جامعه شوک بلند دیگری بوجود خواهد آمد و احتمال دارد 10 - 15 درصد دیگر بر نرخ تورم افزوده شود. در صورتیکه مرحله دوم اجرا نشود رشد تورم نخواهیم داشت و نهایتا ممکن است این نرخ به 27 درصد برسد. ما همه تلاشمان را در مجلس انجام دادیم که جلوی این افزایش 10 - 15 درصدی نرخ تورم را بگیریم.

وی در پاسخ به این سئوال که علت اینکه دولت از طرفی تاکید می کند برنامه ای برای اجرای فاز دوم ندارد اما از طرف دیگر با قانونی کردن توقف هدفمندی یارانه ها در فاز دوم مخالفت می کند، چیست، گفت: احتمالاتی در این زمینه وجود دارد. اینکه دولت می خواهد دستش باز باشد که اگر روزی خواست قیمت حامل های انرژی مخصوصا بنزین را افزایش دهد منع قانونی نداشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون هدفمندی یارانه ها دو طرف دارد یک طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است و طرف دیگر آن پرداخت یارانه است، البته قانون تصریح دارد که پرداخت یارانه باید از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی باشد، اما در سال گذشته دیدیم که دولت پرداخت ها را بدون آنکه دریافت درآمدی داشته باشد انجام داد و بار مالی کسری بر منابع عمومی بوجود آورد و راه جبران آن هم یا برداشت از درآمد نفت است یا استقراض از بانک مرکزی و ما نگران این طرف قضیه نیز هستیم.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که آیا جلسات نمایندگان مجلس با نمایندگان دولت در خصوص بررسی وضعیت اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد، گفت: بله جلسات همچنان تشکیل می شود اما دیگر به صورت جزئی و منحصر روی بحث ارز نیست بلکه مباحث کلان تر است. به عنوان مثال در خصوص اینکه چگونه باید راهکاری برای مقابله با تحریم ها پیدا کرد گفتگو می شود.