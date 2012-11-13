اتحاد مخالفان سوری؛ تقویت امکان پیشبرد توافقنامه ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر، سوریه بیش از یکسال است که درگیر در تنش های داخلی است. گروههای مخالف در این کشور تاکنون نتوانسته اند موضعی واحد در برابر دولت بکار گیرند و این مسئله غرب و به ویژه آمریکا را بعنوان مهمترین حامی آنها به شدت خشمگین کرده بود.

مخالفان در داخل موضعی غیر از آنچه که همتایان بیرونی آنها پیگیری می کردند، اتخاذ کردند. اپوزیسیون داخلی عمدتا نیروهای خارجی را وابسته به غرب می دانند و خواهان مذاکره با دولت برای رسیدن به راه حل نهایی برای آینده سوریه هستند.

در این بین نیروهای مخالف در بیرون خواهان برکناری دولت بودند و در این بین هر گونه گفتگو را که در آن دولت بشار اسد حضور داشته باشد رد می کردند.

سرانجام گفتگوهای مخالفان پس از چند روز مذاکرات فشرده در دوحه پایتخت قطر به نتیجه رسید و آنها پذیرفتند تا تشکیلات واحدی را در برابر دولت سوریه تشکیل دهند.

اما اکنون این پرسش مطرح است که آیا این تشکیلات برای سوریه و حامیان آن خطرناک است یا می تواند فرصتی را در برابر آنها قرار دهد.

آنگونه که شواهد امر نشان می دهد توافق مخالفان برای یکپارچه شدن به همان اندازه که می تواند تهدید آمیز باشد و موضع مشترک و مخالف علیه دولت سوریه را تقویت کند همانقدر هم می تواند فرصتی را در برابر دولت سوریه و حامیان آن برای گفتگو با "رهبری واحد" بوجود آورد.

الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این ارتباط می گوید: مسکو به دقت تلاشهایی را که برای وحدت مخالفان سوری انجام می شود، دنبال می کند.

وی افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد، میزان آمادگی گروههای مخالف سوری برای حل مشکل سوریه از سوی خود سوری ها بدون دخالت خارجی و از طریق گفتگوست.



سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه بیان کرد: رایزنی ها با حکومت سوریه و نیز طیفهای وابسته به مخالفان سوریه برای راضی کردن آنها به اتخاذ موضع سازنده، در جریان است.

گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در همین رابطه بر روی صفحه توییتر خود می گوید: وحدت مخالفان سوری مفید است در صورتی که پس از آن گروههای مخالف با حکومت گفتگو و مطابق توافقنامه ژنو عمل کنند.

اما آنچه که مهم به نظرمی رسد این است که در یکپارچگی مخالفان سوری موضع کدام جناح در تدوین مرامنامه نهایی آنها مد نظر بوده است. اینکه موضع مخالفان و اوپوزیسیون خارجی مورد حمایت آمریکا در آن لحاظ شده باشد بدون شک امیدی به آرامش و پرهیز از جنگ و در نتیجه گفتگو با دولت سوریه در آن دیده نخواهد شد. اما همانطور که روسیه و دیگر کشورهای حامی امید به آن دارند در صورتیکه موضع و رویکرد اوپوزیسیون داخلی و حامی گفتگو با دولت در آن لحاظ شده باشد، که احتمال آن ضعیف است، این تهدید می تواند فرصتی برای دولت سوریه و حامیان آن باشد.