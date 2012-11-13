به گزارش خبرگزاری مهر، برای هر کسی که بازی کلمبیا - ایران را مشاهده کره این امر مشهود بوده است. "خوان لوزانو" قهرمان بازی حماسی مقابل ایران در بازی روز یکشنبه بود و تیم کشورش را در اولین حضور در رقابت‌های جام جهانی فوتسال به مرحله یک هشتم نهایی برد.

دروازه‌بان کلمبیا در گفتگو با سایت فیفا با لبخندی گشاده اظهار داشت: "نه، نه لطفا این پیروزی را به پای منِ تنها ننویسید. این پیروزی از آن تیم است. درست است که من بهترین بازی زندگی‌ام را انجام دادم و یا دست کم مهم‌ترین بازی زندگی‌ام بود اما اگر هم‌تیمی‌های من گل نزده بودند، ما اکنون نمی توانستیم این لحظه شگفت انگیز را به شادی سپری کنیم."

در اینجا بحثی نیست که پرتاب بلند لوزانو باعث شد تا "یفری دوکه" گل نخست کلمبیا را وارد دروازه ایران کند. این گلر که از حضور ذهن بالایی برخوردار است در این خصوص اظهار داشت: "توپ به عقب آمده بود و من توپ را از همبازیانم خواستم چون دیدم آنها (بازیکنان ایرانی) پشت به من هستند. از روی خوش شانسی توپ پرتابی من خیلی خوب در اختیار یفری قرار گرفت."

وی از هموطنش "رنه هیگوییتا" و دروازه بان رئال مادرید "ایکر کاسیاس" به عنوان بازیکنانی یاد کرد که آنها را تحسین می‌کند. لوزانو که دو مهار فوق العاده در این دیدار داشت، و فقط یک بار در دقیقه 35 مقاومتش شکست، افزود: "دروغ گفته ام اگر بگویم دستانم در این بازی آسیب ندیدند. وقتی آنها یک گل عقب افتاده را جبران کردند، احساس کردم دنیا روی سرم خراب می شود. اما ما دوباره به خودمان آمدیم و خیلی خوب دفاع کردیم."

لوزانو با حسی که از بی اعتمادی‌اش حکایت داشت گفت: "اکنون ما در جمع هشت برتر جهان هستیم. تا همین جا هم خوب عمل کرده ایم اما می خواهیم با شکست اوکراین به جمع چهار تیم برتر جهان بپیوندیم."

فوتبال کلمبیا به طور سنتی ممکن است به بازی تدافعی شهره نباشد اما قدرت این تیم به خط دفاعی‎اش بازمی گردد و همین هم باعث شده تا این مرحله بالا بیاید. این تیم مقابل روسیه شوتزن فقط دو گل دریافت کرد و از ایران هم یک گل خورد. کلمبیا دو تیم از بهترین‌های فوتسال جهان را از حرکت متوقف ساخت.

"آرنی فونرگا"، سرمربی کلمبیا، هم به سایت فیفا گفت: "من به تجربه دریافته ام که هر وقت در تورنمنت‌هایی مثل جام جهانی بازی تهاجمی را در دستور کار قرار داده ایم حذف شده ایم بنابرین به خودمان درود می فرستیم اگرچه دیگران به خاطر بازی تدافعی از ما انتقاد می کنند. تفکر و خودآگاهی ما نسبت به توان تیممان روشن است."