پلیس فدرال از مقامات بلند پایه آمریکا هم جاسوسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارش خود می نویسد : ای میل شما آنچنان که فکر می کنید خصوصی نیست.

سقوط دیوید پتریوس نشان داد که در قوانین فدرال ماموران اجرای قانون چقدر راحت می توانند به ای میل های افراد و اطلاعات شخصی آنها دسترسی داشته باشند.

برهمین اساس نهادهای اطلاعاتی آمریکا با داشتن گواهی به صندوق های پستی ارائه شده از سوی گوگل، یاهو و دیگر امکاناتی که در اینترنت هست دسترسی پیدا می کنند.

"استیوارت باکر" از اعضای سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در این باره می گوید: دولت فقط به این خاطر در ای میل شما حضور دارد که بداند شما مشغول چه کاری بوده و به چه صورت فکر می کنید. اما اگر دولت درباره جنایتی تحقیق کند این حق را دارد که در موارد بیشتری ای میل های مردم را مورد بازبینی قرار دهد.

بر اساس قانون اختفاء ارتباطات الکترونیکی، نهادهای فدرال برای آنکه بتواند به پیام های الکترونیک با قدمت شش ماه و یا بیشتر دسترسی داشته باشند فقط نیازمند یک گواهی هستند و نیازی هم نیست که این گواهی حتما توسط یک قاضی صادر شده باشد.

اما برای دسترسی با پیام های جدید در دست داشتن یک مجوز قانونی از یک قاضی نیز به ماموران فدرال این اجازه را می دهد که صندوق های پست الکترونیکی مردم را زیر و رو کنند. و این یک استاندارد بسیار بالا است که نیازمند تائید آن است که یک عمل غیر قانونی و یا جنایی در حال رخ دادن است.

برای مثال وقتی اعلام می شود که اف.بی.آی از ماه تابستان در جریان ای میل های رد و بدل شده میان پتریوس و نویسنده کتاب زندگی نامه اش بوده، این حقیقت آشکار می شود که آمریکا حتی به ماموران و نیروهای رده بالای خود نیز اطمینان نداشته و به راحتی زندگی خصوصی آنها را زیر نظر می گیرد.