تعیین تکلیف قیمت لبنیات در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار

رضا باکری در گفتگو با مهر در خصوص تعیین قیمت محصولات لبنی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهار داشت: سازمان حمایت پس از گذشت بیش از یک ماه از مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، هنوز قیمت فرآورده های لبنی را تعیین و اعلام نکرده است درحالی که می بایست ظرف مدت یک هفته این قیمتها را تعیین و به صورت رسمی اعلام می کرد.

وی با اشاره به اینکه براساس تصمیم گیری مسئولان مربوطه در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار کشور قرار بود قیمت پیشنهادی محصولات لبنی با 10 درصد کاهش اعمال شود، در عین حال گفت: ظاهرا سازمان حمایت با تصمیم ستاد تنظیم بازار موافق نیست به طوری که قیمتهای دیگری را برای عرضه فرآورده های لبنی درنظر گرفته است.

به گفته دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده های لبنی، در صورتی که دولت عدم النفع تولید محصولات لبنی را پرداخت کند تولیدکنندگان حاضرند لبنیات را در حاشیه زیان تولید و با قیمت مصوب به بازار عرضه کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس، دولت می تواند به صورت رسمی اقدام به حسابرسی دفاتر کارخانجات تولید فرآورده های لبنی کند و از این طریق قیمت تمام شده تولید محصولات لبنی را محاسبه کرده و مابه التفاوت آن را با قیمت عرضه محصولات به بازار در قالب مبلغی به عنوان عدم النفع به تولیدکنندگان پرداخت نماید.

باکری اضافه کرد: همه تلاش خود را می کنیم تا در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار کشور فرآورده های لبنی به صورت رسمی نرخ گذاری شود.

به گزارش مهر، بر اساس تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه کشور چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و قیمت تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود.