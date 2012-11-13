مردم از عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی مریوان استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رمضانی اظهار داشت: طرح عضوگیری رایگان از مردم برای عضویت در کتابخانه ها از برنامه های بسیار خوب در هفته کتاب است که مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه باید از راهکاری های موثر برای جذب اقشار مختلف به کتابخانه های عمومی استفاده کرد، افزود: فعالیت های فرهنگی نیاز به برنامه ریزی اصولی و جدیت دارد که نتایج آن در آینده می تواند جامعه را سعادتمند کند.

وی یاداور شد: این شهرستان مرزی دارای سه کتابخانه عمومی نهادی است که تعداد چهار هزار نفر در این کتابخانه ها عضویت دارند و بالغ بر 36 هزار و 341 عنوان کتاب در 44 هزار و 655 جلد در کتابخانه های مذکور نگهداری می شود.

مسابقه نقاشی با موضوع کتاب در دیواندره برگزار شد

به مناسبت هفته کتاب و با شرکت 250 دانش آموز، مسابقه نقاشی با موضوع کتاب در مدارس ابتدایی دیواندره برگزار شد.

دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقه نقاشی ایده ها و تفکرات خود را با موضوعات "دنیای شگفت انگیز کتاب"، "تاثیر کتاب خواندن در زندگی من"، "داستان هایی که مادرم می خواند" و "کتاب وسیله ای برای دوستی کودکان" به تصویر کشیدند.

مسابقه بزرگ کتابخوانی در مدارس کردستان برگزار شد

به همت امور بانوان اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان و به مناسبت هفته کتاب یک دوره مسابقه کتابخوانی در مدارس استان برگزار شد.

مسئول امور بانوان کتابخانه هی عمومی کردستان در این رابطه گفت: سوالات این مسابقه کتابخوانی که در دو گروه ویژه فرهنگیان و دانش آموزان برگزار شد از چهار کتاب گزینش شده بود.

طاهره لطفی عنوان کرد: کتاب های "نسیم مهر از حسین دهنوی"، "کلیدهای برتر تربیت از رضا کریمی"، "احکام زندگی از محمد حسین فلاح زاده" و "روانشناسی خانواده از غلام علی افروز" برای مسابقه کتابخوانی مذکور انتخاب شده بود.