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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

تمدن:

تاخیر در افتتاح پروژه همت ربطی به پیمانکار نداشت

تاخیر در افتتاح پروژه همت ربطی به پیمانکار نداشت

کرج – خبرگزاری مهر: استاندار تهران گفت: تاخیر در افتتاح پروژه به ظرفیت کاری و پیمانکار ارتباطی نداشت بلکه باید تمام مراحل اداری برای رفع موانع طی می شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه فاز نخست پروژه اتوبان شهید همت، اظهار داشت: دولت یک دهم آنچه که کار می کند تبلیغات نمی کند و به دنبال تبلیغات نیز نیست.

وی ادامه داد: دولت برای آبادانی و توسعه کشور زحمات بسیار زیادی کشیده است.

استاندار تهران گفت: با کلنگ زنی این محل برای این طرح به عوامل اجرایی طرح ماموریت داده شد که در کوتاه ترین زمان ممکن باید این طرح به بهره برداری برسد و از فردای آن روز کار اجرایی آغاز شد.

تمدن با بیان اینکه در طول شبانه روز در محور تهران به کرج حدود 220هزار خودرو تردد می کند، اضافه کرد: این محور یکی از پرترافیک ترین محورهای کشور است.

وی گفت: برای ادامه روند پروژه باید از تمام مراکز نظامی و انتظامی عبور می کردیم و برخی از این محدودیت ها شاید سبب افزایش هزینه شد ولی هیچ فردی به عدد و هزینه توجه نکرد و کار اجرایی را با تلاش دنبال کردند.

تمدن تأکید کرد: باید تلاش کنیم فاز دوم نیز که تا اتصال کامل به کرج پیش بینی شده با شتاب دنبال شود.

استاندار تهران تصریح کرد: در این طرح گرمدره به اتوبان تهران به کرج متصل می شود.

وی افزود: اگر مقداری تاخیر زمانی داریم با ظرفیت کاری و پیمانکار ارتباطی نداشت بلکه باید تمام مراحل اداری برای رفع موانع طی می شد.

تمدن با اشاره به اینکه سه میلیون و 600 متر مکعب عملیات خاکبرداری و عملیات اجرایی پروژه شهید همت است، اضافه کرد: به دلیل محدودیت، بدترین و سخترین مسیر را برای این پروژه طراحی کرده بودیم که با این وجود همدلی و تلاش باعث شد مرحله اول این پروژه به بهره برداری برسد.

استاندار تهران گفت: 540 ملیارد ریال هزینه افتتاحیه در فاز نخست شده است و هزینه فازدوم نیز حدود 240 میلیارد تومان تعریف شده تا به سرانجام برسد.

کد مطلب 1742568

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