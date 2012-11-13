وزیر کشور به پاکستان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور شب گذشته به منظور شرکت دراجلاس منطقه ای وزرای مبارزه با مواد مخدر وارد اسلام آباد شد.

بر اساس این گزارش دراین سفر ، معاون وزیر کشور، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشناسان مربوطه در زمینه مبارزه با مواد مخدر وزیر کشور را همراهی می کنند.

در اجلاس منطقه ای مواد مخدر که از روز گذشته در پاکستان آغاز به کار کرده است، 12 کشور شرکت می کنند که 7 کشور از آسیای میانه هستند و بقیه کشورها نیز شامل ایران، آذربایجان ، روسیه ، چین ، هند و ... است.

جلسه کارشناسی ارشد این اجلاس روز گذشته برگزار شده است و و امروز مراسم افتتاح اجلاس رسما با حضور رئیس جمهور پاکستان برگزار خواهد شد.

اعلامیه پایانی اجلاس نیز تا بعداز ظهر امروز به تصویب وزرای کشورها خواهد رسید.