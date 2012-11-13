دستگیری سارق صندوق صدقات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد القاصی مهررییس کلانتری 161 ابوذر ضمن اشاره به دستگیری یک سارق در خیابان نعیمی گفت: این متهم هنگام سرقت از صندوق صدقات دستگیر شد. با گزارش های ارسالی از سوی شهروندان در خصوص تخریب و سرقت از صندوق های صدقات که در معابر عمومی نصب شده است، اقدامات ماموران برای دستگیری متهم یا متهمان پرونده آغاز شد.

وی ادامه داد:تحقیقات ادامه داشت و مناطق جرم خیز و نقاطی که امکان سرقت و تخریب صندق های صدقه وجود داشت تحت نظر قرار گرفت که طی آن ماموران موفق شدند فردی را که در ساعات پایانی شب در حال تخریب یک صندوق صدقه بود، شناسایی و دستگیر کنند.

کلانتر 161 ابوذر افزود: با دستگیری این فرد و انتقالش به کلانتری تحقیقات از وی آغاز و متهم که " ناصر " نام داشت در بازجویی ها عنوان داشت که از یکی از شهرستان های اطراف تهران به این محل آمده و از آنجا که هنوز نتوانسته است کاری پیدا کند، مجبور به سرقت از صندوق های صدقه شده است.

سرگرد القاصی مهر در پایان تصریح کرد: با توجه به اعتراف صریح متهم و تشکیل پرونده در این خصوص متهم به همراه اسناد و مدارک پرونده و تصویر صندوق های تخریب شده به دادسرا معرفی شد.



