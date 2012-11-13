خبرنگار مهر در ابرکوه به عنوان خبرنگار برتر عرصه کتاب معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جشن کتاب ابرکوه که با حضور فرماندار، امام جمعه و فعالان عرصه های کتابخوانی برگزار شد، "رحیم میرعظیم" خبرنگار خبرگزاری مهر در ابرکوه به واسطه شرکت در جلسات انجمن کتابخانه ها و انعکاس اخبار و مشکلات کتابخانه های عمومی همچنین پیگیری مصوبات این جلسات به عنوان خبرنگار برتر این حوزه تقدیر شد.

به گزارش مهر، کتابخانه های ابرکوه که تعداد آنها به هفت باب می رسد و با 60 هزار جلد کتاب حدود پنج هزار عضو دارند با مشکلات بسیاری روبرو هستند و خبر گزاری مهر با حضور در جلسات انجمن کتابخانه های ابرکوه و درج اخبار همچنین انتشار گزارش هایی در این خبرگزاری در این زمینه به اطلاع رسانی پرداخته است.

"توسعه کتابخانه های ابرکوه در تنگنای مالی/ خیران آستین همت بالا بزنند"، "تبلیغات فعالیتهای کتابخانه های عمومی ‌ابرکوه فراگیر شد"، "کانونهای ادبی شعر کتابخانه های عمومی در جذب مخاطب موفق بوده اند"، "امامزاده‌های ابرکوه کتابخانه‌دار می‌شوند/ اما و اگرهای هفته کتاب"،"روزنه ای برای حل مشکل/ سهم کتابخانه‌های عمومی از شهرداری‌های استان یزد تجمیع می شود"، "توسعه کتابخانه های ابرکوه در تنگنای مالی/ خیران آستین همت بالا بزنند" برخی از اخبار و گزارش های خبرگزاری مهر در این زمینه است.