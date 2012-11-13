جان کری وزیردفاع و سوزان رایس وزیرخارجه دولت جدید اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد: مقامات آمریکایی انتخاب "جان کری" از سوی اوباما برای پست وزارت دفاع در دولت جدید دور از ذهن نمی دانند.

بنابر این گزارش، اوباما طی روزهای اخیر به طور جدی درباره انتخاب جان کری به عنوان وزیردفاع فکر کرده است. کری که نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2004 و در رقابت با جرج بوش لقب گرفت در جریان مناظره های اخیر اوباما و میت رامنی به رئیس جمهور آمریکا کمک می کرد.

روزنامه واشنگتن پست در ادامه پیش بینی کرده که "سوزان رایس" نماینده فعلی آمریکا در سازمان ملل به عنوان وزیرخارجه دولت جدید اوباما انتخاب شود.

از سوی دیگر، این روزنامه شانس "جان برنان" معاون شورای امنیت ملی آمریکا را برای ریاست بر سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بالا ارزیابی کرده و پیش بینی کرده در صورتی که وی در این پست انتخاب نشود، "مایکل مورل" به عنوان جانشین "دیوید پتریوس" باقی بماند.

همچنین منابع آمریکایی اعلام می کنند: در صورتی که جان کری وزیر دفاع نشود، گزینه هایی همچون "اشتون کارتر" و "میشل فلورنوی" از مقمات ارشد وزارت دفاع برای جانشینی لئون پانتا انتخاب می شوند.

از سوی دیگر، "انتونی بلینکن" معاون رئیس جمهور آمریکا در امور امنیتی و "سامانتا پاور" معاون امور حقوق بشر در دولت آمریکا به عنوان جانشینان احتمالی سوزان رایس در سازمان ملل مطرح شده اند.