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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

پایگاه آسبادهای سیستان بزودی راه اندازی می شود

پایگاه آسبادهای سیستان بزودی راه اندازی می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان ‌و بلوچستان گفت: پایگاه آسبادهای سیستان در آینده ای نزدیک راه ‌اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ارباب‌ نیا اظهار داشت: با پیگیری امور پایگاه‌ ها و جلسه ‌ای که در همین خصوص برگزار شد، سیستان به عنوان مرکز مدیریتی آسبادهای جنوب شرق کشور در نظر گرفته شده است.

وی گفت: از آنجا که قدیمی ‌ترین آسبادهای دنیا در منطقه سیستان قرار دارند که از نظر سازه ‌های معماری با آسبادهای خراسان تفاوت‌ بسیاری دارد و با توجه به اینکه سیستان را خاستگاه آسبادهای دنیا می ‌دانند همچنین بر اساس بررسی‌های دکتر گوهری دانشجوی دکترای باستان ‌شناسی در فرانسه، چند نسل آسباد در سیستان وجود دارد که قدیمی ‌ترین‌ آنها آسبادهای دوقلوی شهر هیرمند است که باقی مانده ‌اند.

وی افزود: در همین راستا، موزه زنده باد نیز با مرمت و بازسازی قلعه "چه رئیس" که 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، حداکثر تا پایان سال 92 راه ‌اندازی خواهد شد.

کد مطلب 1742586

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