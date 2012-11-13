به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال، تاماس دابوزی، جایزه 25 هزار دلاری راجرز کانادا را که به آثار داستانی تعلق می‌گیرد، برای مجموعه داستان‌های کوتاهش که ماجراهای خونباری از جنگ جهانی دوم را روایت می‌کند، به خود اختصاص داد.

این مجموعه داستان با عنوان «محاصره 13» موفق شد تا 4 رقیب خود در فهرست نهایی را پشت سر بگذارد. گروه داوری این کتاب را گاه طنزآمیز و گاه کاملاً جدی خواند و تاکید کرد که در هر حال 13 داستان دابوزی با تمرکز بر مسایل روانشناختی توجهی درخشان به جزییات دارند.

جایزه راجرز از سوی بنیاد نویسندگان کانادا به آثار داستانی تعلق می‌گیرد و راوی هیج نویسنده مطرح کانادایی با رمان «کارناوال»، آلیکس اوهلین برای «داخل»، لیندا اسپالدینگ با رمان «خرید» و تیم بولینگ برای رمان «حلبی ساز» دیگر نامزدهای این جایزه بودند.

بنیاد نویسندگان کانادا، سازمانی است که از اجتماع نویسندگان برجسته‌ای چون مارگارت آتوود و پیر برتون فقید شکل گرفت.