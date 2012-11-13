پرسشهای بزرگ درباره هستی جایزه تمپلتون را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی دانشگاه مک گیل کانادا به رهبری آلکساندر مالونی توانسته در سال جاری در میان برندگان جایزه بین المللی ستاره شناسی و کیهان شناسی بنیاد تمپلتون قرار بگیرد.

به همین منظور یک سخنرانی توسط این تیم امروز سه شنبه 23 آبان ماه در انستیتو فرانکلین واقع در فیلادلفیا برگزار می شود.

این جایزه به منظور تشویق و ترغیب دانشمندان علوم برای بررسی و واکاوی پرسشهای بزرگ هستی از سوی بنیاد تمپلتون اعطا می شود.

به اعتقاد این بنیاد این پرسشها می توانند به فهم و درک ما از ماهیت هستی و گیتی بینجامد و پرده از رازهای هستی بردارند.

میزان این جایزه برای تیم تحقیقاتی دانشگاه مک گیل 80 هزار دلار عنوان شده است. آنچه این تیم انجام داده بررسی مسائل و مشکلات اساسی مفهومی در مواجهه فیزیک کوانتم با کیهان شناسی است.