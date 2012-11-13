اردوگاه اشرف در اختیار دولت عراق است/ زائران بدون ویزا به عتبات سفر نکنند

حسن دانایی فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفتگو با خبرنگار مهر به افرادی که در ایام محرم قصد سفر به عتبات را دارند ، توصیه کرد: در مجموع توصیه می کنم که کسی در خارج از چارچوب قانونی برای سفر به عراق تلاش نکند و حتما بدون ویزا به این کشور نیایند و به همراه کاروان ها سفر کنند.

وی با بیان اینکه کسانی که بدون ویزا سفر کنند ، در صورت دستگیری بین 4 تا 6 سال زندانی می شوند، تأکید کرد: در صورت سفر در چاچوب قانون و با کاروان ها توجهات امنیتی لازم می شود و شرایط مورد نیاز مهیا خواهد شد.

دانایی فر همچنین درباره تعداد ایرانیانی که امسال در ایام محرم به عتبات سفر خواهند کرد، گفت: من دقیقا نمی توانم آماری را اعلام کنم اما این تعداد در سال های مختلف متفاوت است و امسال نیز توقع داریم که جمعیت زیادی در این ایام به عراق سفر کنند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق همچنین درباره تخلیه اردوگاه اشرف نیز گفت: این اردوگاه اکنون کاملا در اختیار دولت عراق است و کسانی در آنجا بودند به پایگاه لیبرتی منتقل شده اند.

وی در مورد منافقینی که برای بازگشت به ایران درخواست داده اند نیز گفت: سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان در حال پرکردن فرم هایی هستند که افرادی که می خواهند به نقاط دیگری بروند را مشخص کنند.

دانایی فر تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از منافقین درخواست بازگشت به ایران را داشته اند اما هنوز آمار مشخصی از سوی سازمان ملل به ما اعلام نشده است.

وی همچنین درباره وضعیت زندانیان ایرانی در عراق نیز گفت: کنسولگری های ما در نجف ، کربلا و عراق دائما سرکشی های لازم به زندان ها را انجام می دهند و روند آزادی با توجه به تقاضای عفو و موافقت عمومی مصوب که دریافت کرده در حال پیگیری است.