دو سالانه شدن اعطای جایزه شهید تهرانی مقدم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر صبح امروز در مراسم اعطای دکترای افتخاری به مقام شامخ شهید تهرانی مقدم اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس مفتخر است به پاس زحمات و مجاهدت‌های علمی و فناورانه شهید تهرانی مقدم دکترای افتخاری در رشته هوافضا از دانشکده فنی و مهندسی را به مقام شامخ این شهید اعطا کند.

وی ادامه داد:‌ این دانشگاه در نظر دارد در حوزه فنی و مهندسی همچنین سطوح ملی و بین‌المللی با همیاری دانشگاه جامع امام حسین(ع) جایزه شهید تهرانی مقدم را طراحی و هر دو سال یک بار به بهترین دستاوردهای علمی و فناورانه در حوزه فنی و مهندسی به برگزیدگان اعطا کند.

رنجبر اظهار داشت:‌ از امروز اساسنامه این جایزه بزرگ تبیین خواهد شد.