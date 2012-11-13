  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

رئیس دانشگاه تربیت مدرس:

دو سالانه شدن اعطای جایزه شهید تهرانی مقدم

دو سالانه شدن اعطای جایزه شهید تهرانی مقدم

رئیس دانشگاه تربیت مدرس از دو سالانه شدن جایزه شهید تهرانی مقدم و اعطای آن به بهترین دستاوردهای عملی و فناورانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر صبح امروز در مراسم اعطای دکترای افتخاری به مقام شامخ شهید تهرانی مقدم اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس مفتخر است به پاس زحمات و مجاهدت‌های علمی و فناورانه شهید تهرانی مقدم دکترای افتخاری در رشته هوافضا از دانشکده فنی و مهندسی را به مقام شامخ این شهید اعطا کند.

وی ادامه داد:‌ این دانشگاه در نظر دارد در حوزه فنی و مهندسی همچنین سطوح ملی و بین‌المللی با همیاری دانشگاه جامع امام حسین(ع) جایزه شهید تهرانی مقدم را طراحی و هر دو سال یک بار به بهترین دستاوردهای علمی و فناورانه در حوزه فنی و مهندسی به برگزیدگان اعطا کند.

رنجبر اظهار داشت:‌ از امروز اساسنامه این جایزه بزرگ تبیین خواهد شد.

کد مطلب 1742597

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