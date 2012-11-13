برنامه "نقلک" از رادیو البرز به جشنواره فرانسه راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نقلک برنامه ایست به تهیه کنندگی زهرا بحریه و کارشناسی ذبیح الله زرندی که مسلط به گویش استان و آشنای دیرین فرهنگ عامه بود که از سال 80 تا سال 90 تولید و پخش ان ادامه داشت.

از آن پس از سال 90باز پخش این برنامه هر شب به صورت روتین بین ساعت سی دقیقه بامداد تا یک از رادیو البرز پخش می شود و هر بار به یکی از قصه های اسطوره ای و عامیانه می پردازد.

"نقلک "کاری است از گروه شبانگاهی رادیو البرز و یکی از برنامه های نقلک با نام "مینا و پلنگ " که حکایت از عشقی حقیقی، شگفت انگیز و جذاب دارد، تنها نماینده ایران در جشنواره "یو ار تی آی" فرانسه است.

نقلک برنامه ای است محلی و عامه پسند که مخاطبان ساده و صمیمی بسیاری دارد. جشنواره"یو ار تی آی" این بار با رویکرد عشق در کشور فرانسه برگزار می شود و 146 برنامه از 145 کشور دنیا برای این جشنواره ارسال شد که مستند مینا و پلنگ یکی از 10 برنامه منتخب راه یافته به فینال است.

وحید مبشری مدیر گروه شبانگاهی رادیو البرز از درام شگفت انگیز برنامه مینا و پلنگ به عنوان وجه تمایز آن یاد کرد و آن را مهمترین نقطه قوت برنامه نسبت به برنامه های دیگر دانست و اظهار داشت:عشق مینا و پلنگ یکی از شگفت انگیزترین درام های ایران است که عوامل برنامه ساز توانستند با هنرمندی، جستجوگری و نگاه متفاوت خود، این موضوع را انتخاب و در بافت شنیداری رادیو قرار دهند.

زهرا بحریه با 14 سال سابقه تهیه کنندگی رادیویی از ساخت این برنامه به عنوان یکی از بهترین و سخت ترین خاطرات کاری خود یاد کرد و گفت: عشق به سنت ها و سیرت ها و عشق به فرهنگ منطقه و بکر بودن این موضوع موجب مطرح شدن این برنامه شد.

وی از سیامک احمدی پور، صدابردار برنامه که در تحمل دشواری های تهیه همراه گروه بود نیز یاد کرد.

ذبیح الله زرندی و زهرا بحریه سالهاست با همکاری هم در گروه شبانگاهی برای ساخت برنامه های بومی محلی و اشاعه فرهنگ عامه خدمت می کنند.

زرندی نظر خود را درباره داستان رئال مینا و و پلنگ اینگونه اظهار کرد: در راستای تهیه این برنامه همه ما به یک واقعیت عینی پی بردیم و به واقعیت عشق رسیدیم.

این برنامه با لهجه زیبای کجوری (از توابع مازندران)از زبان زرندی بیان شد.

بحریه درباره تهیه این برنامه می گوید: برای ساخت داستان "مینا و پلنگ" با شوهر خاله مینا و بزرگان آن محل که بیش از 80 سال سن داشتند صحبت کردیم.

همچنین از خانه مینا در کجور و جنگل هایی که محل رفت و آمد "مینا و پلنگ" بود گذشتیم و تمام اینها را به صورت مستند به برنامه رادیویی تبدیل کردیم.