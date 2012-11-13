بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، یونس فاتح امروز در دیدار با فرماندار سراب در محل آن فرمانداری با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر بانک عامل مورد نظر بانک ملی بوده و طبق تفاهمات انجام یافته و ابلاغیه بانک مرکزی بانک ها موظف به قبول پرونده های ارسالی و اعطای تسهیلات مورد نظر هستند.

این مقام مسئول در اشتغال استان اظهارکرد: از آنجائیکه بیکاری معضلی عمومی بوده، نیازمند همکاری جمعی و اقدامات فراقوه ای برای مهار آن است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با ترسیم سیمای شهرستان سراب از لحاظ اشتغالزایی و فعالیت های انجام یافته در بخش اشتغال در این شهرستان یادآور شد: از سال 85 به بعد شش هزار و 943 شغل در سراب ایجاد شده و سه هزار و 938 طرح مصوب شده در کارگروه اشتغال وجود داشته است.

وی با بیان اینکه مزیت های هرشهرستان به صورت ویژه ای باید مورد بررسی قرارگیرد ابرازداشت: مشکل منابع وجود ندارد و دولت آماده کمک در این زمینه بوده و فقط مشکل نرم افزاری مطرح است.