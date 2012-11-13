اختصاص 36 میلیارد ریال به توسعه گردشگری خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در نشست مسئولان استان با راهنمایان تور و فعالان صنعت گردشگری گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا از طریق صنعت توریسم و جهانگردی اداره می شوند که این امر با توجه به وضعیت اقلیمی موجود یکی از مهمترین محورهای توسعه استان خراسان جنوبی محسوب می شود.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی دارای شش هزار رشته قنات و چشمه است که به علت خشکسالی های پی در پی در حال حاضر 90 درصد آنها خشکیده و موجب شده تا بسیاری از باغات و مزارع نیز از بین برود.

وی با بیان اینکه کشاورزی یکی از مهمترین محورهای توسعه استان است، گفت: با توجه به وضعیت موجود نمی توان به کشاورزی به عنوان تنها محور توسعه استان نگریست از این رو توسعه صنعت گردشگری و نیز شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های این استان برای توسعه اقتصادی از مهمترین اموری است که درآینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین شاخص های توسعه گردشگری، امنیت است، بیان داشت: خراسان جنوبی برغم با هم مرز بودن نا امن ترین کشور دنیا دارای بالاترین ضریب امنیتی در کشور است که می تواند به عنوان یک زیر ساخت مهم برای توسعه گردشگری محسوب شود.

استاندارخراسان جنوبی به اقدامات انجام شده توسط دولت نهم و دهم در استان اشاره کرد وافزود: خوشبختانه برغم محدودیت های مالی و اعتباری طی چند سال اخیر خراسان جنوبی در تمامی شاخص ها توسعه پیدا کرده که نشان دهنده توجه جدی دولت به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.

رشید بیان کرد: خراسان جنوبی دارای ظرفیت های بالایی در بخش گردشگری است از اینرو توجه دولت به این بخش نیز مضاعف شده است بطوریکه اعتبارات بحث گردشگری در استان در سال 90 نسبت به چند سال اخیر پنج برابر افزایش یافته است.

وی یکی از مهمترین عوامل کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها را توسعه گردشگری و صنعت توریسم دانست و تصریح کرد: توسعه کویر نوردی، تخحصیص اعتبارات لازم به روستاهای هدف گردشگری، افزایش اعتبارات، توسعه موزه ها و اماکنی که دارای جاذبه های لازم گردشگری هستند از مهمترین اقداماتی است که طی چند سال اخیر به انجام رسیده است.

وی تصریح کرد: طبق توافقاتی که با سازمان میراث فرهنگی کشور به انجام رسیده مقرر شد سه کمپ گردشگری در استان در روستای همت آباد شهرستان زیرکوره، بخش سه قلعه شهرستان سرایان و روستای دهسلم شهرستان نهبندان احداث شود که اقدامات مقدماتی صورت گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: تا سال آینده بسیاری از زیرساخت های این مناطق نیز آماده بهره برداری خواهد شد که نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان ایفا خواهد کرد.

وی یادآور شد: 12 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه کمپ سه قلعه برای سال جاری اختصاص یافته و همین میزان اعتبار نیز برای کمپ های گردشگری در شهرستان های زیرکوه و نهبندان اختصاص خواهد یافت که می تواند موجب توسعه اقتصادی در این مناطق شود.