به گزارش خبرنگار مهر، در جریان پانصدوهفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، لایحه شهر «دوستدار سالمند» در شورای شهر بررسی شد.

بر اساس مفاد این لایحه، شهرداری تهران موظف است با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط و نیز مشارکت شهروندان، اقداماتی همچون توجه ویژه به مناسب‌سازی وسایل حمل و نقل عمومی و تعبیه مکان اختصاصی استاندارد برای استفاده سالمندان، تدوین، ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای استانداردها و ارتقای آنها جهت مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی و خصوصی، به ویژه در کالبد و مبلمان شهری همچون ایستگاه‌های اتوبوس، مترو، پایانه‌های شهری، بوستان‌ها، سرویس‌های بهداشتی و ساختمان‌های مسکونی و تجاری و در نهایت ارائه خدمات و تسهیلات ویژه رفاهی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی به سالمندان و استفاده آنان از سامانه حمل و نقل عمومی در اجرای طرح منزلت شهرداری تهران در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش مهر، حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران درباره ماده(2) این لایحه که بر ضرورت تشکیل ستاد شهر «دوستدار سالمند» در شهر تهران با حضور چهار معاونت شهرداری تاکید کرده بود، گفت: معاونان شهردار تهران حتی به جلسات شورای شهر هم که دعوت می‌شوند، بعضا حضور نمی‌یابند؛ چراکه فرصت کافی ندارند. بهتر است تنها یک معاونت اصلی درگیر این موضوع شود و در حد ضرورت از نمایندگان تام‌الاختیار سایر معاونت‌ها دعوت کنیم.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم سخنان بیادی را تایید کرد و ادامه داد: می‌توان تنها این مسئولیت را به معاونت اصلی مرتبط با آن یعنی معاونت فرهنگی و اجتماعی سپرد و سایر معاونت‌ها، مدیرکل مربوطه خود را دعوت کنند تا به صورت مستمر جلسات را دنبال کنند.

به گزارش مهر، معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران هم با بیان اینکه شهرداری تهران در این لایحه تنها خدمات و تسهیلات برای سالمندان در نظر گرفته است، افزود: این لایحه حاوی راهکارهایی برای استفاده از ظرفیت و توانمندی سالمندان نیست.

ابتکار خاطرنشان کرد: اغلب سالمندان ظرفیت بالایی برای فعالیت‌های اجتماعی دارند، به طوریکه بسیاری از آتش‌نشانان داوطلب و پلیس مدارس را سالمندان تشکیل می‌دهند.

وی اعتقاد دارد که سالمندان هنگامی که به کار گرفته نمی‌شوند، دچار افسردگی شده و آسیب می‌بینند، بنابراین در لایحه شهر «دوستدار سالمند» باید برای این موضوع چاره‌جویی شود.

به گزارش مهر، علیرضا دبیر، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، خطاب به ابتکار تصریح کرد: در یکی از بندهای این لایحه به موضوع حمایت از تشکیل و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه سالمندی اشاره شده است و به این ترتیب می‌توان از ظرفیت‌های سالمندان استفاده کرد.

پروین احمدی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران هم خواستار توجه به بحث والدین سالمند پرسنل رسمی شهرداری شد و اضافه کرد: باید علاوه بر توجه به بازنشستگان، برای والدین سالمند پرسنل شهرداری نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، لایحه شهر «دوستدار سالمند» سرانجام به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید تا به این ترتیب شهرداری تهران با تهیه دستورالعمل اجرای این مصوبه ظرف مدت یک ماه، نسبت به اجرای برنامه‌هایی همچون مشارکت و حمایت از آموزش و ترویج فرهنگ تکریم سالمندان و ارتقای سلامت آنها در جامعه، حمایت از تشکیل و فعالیت سازمان‌ها و کانون‌های مردم نهاد فعال در حوزه سالمندی، مشارکت و حمایت از راه‌اندازی مراکز و مجتمع‌های فرهنگی ورزشی و اجتماعی ویژه سالمندان و نیز توجه به مناسب‌سازی وسایل حمل و نقل عمومی جهت استفاده سالمندان و تعبیه مکان اختصاصی برای استفاده آنها اقدام کند.